Мотострелки ВВО на учениях в Приамурье остановят нападение превосходящих сил "противника"
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Военные учения ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
В учениях задействовано более 700 человек и около 170 единиц техники
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике, во время которого им пришлось отразить нападение из засады условных диверсантов. Теперь им предстоит отразить наступление превосходящих сил "противника", сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поднято по учебной тревоге в рамках стартовавшего тактического учения. К учению привлечено более 700 человек, задействовано около 170 единиц военной и специальной техники", - сообщил Гордеев.
Военнослужащие совершили марш в заданный район на штатной технике, во время которого им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, которая устроила засаду на маршруте колонны. Прибыв в район сосредоточения, мотострелки с учетом ландшафта оборудовали оборонительные рубежи и запасные позиции.
"В ходе практической части учения военнослужащие отработают задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом сложившейся обстановки учебного боя с целью нанести максимальные потери условному противнику. Кроме того расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" выполнят уничтожение мишеней, имитирующих как вертолеты противника, так и беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку на линии соприкосновения", - сообщил Гордеев.
Особое внимание будет уделяться организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы. В завершении учения состоится этап боевой стрельбы из штатного вооружения и техники, в частности танков Т-72Б и БМП-2 на полигоне Трехречье.
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27.02.2018
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