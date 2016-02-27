Алексей Пиманов — о танкистах-героях, службе на Байконуре и раскрытых тайнах в "Кремле-9"



Алексей Пиманов.

Источник: © Пресс-служба "Пиманов Фильм" Алексей Пиманов.Источник: © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

Известный режиссер, продюсер и глава медиахолдинга "Красная звезда" поделился с ТАСС воспоминаниями о своей службе в армии, об уникальности исторических кинопроектов и будущем телеканала "Звезда"

Осенью 2018 года в российский прокат выйдет военно-историческая драма "Танкисты" (рабочее название фильма), посвященная участникам Великой Отечественной войны. Это еще один совместный кинопроект Алексея Пиманова и Ольги Погодиной, в котором она выступила как продюсер и исполнила одну из главных ролей.

С известным кинорежиссером, тележурналистом, сценаристом, руководителем медиахолдинга "Красная звезда" (в его составе телеканал "Звезда") и продюсером этого фильма Алексеем Пимановым наш разговор состоялся накануне знаменательного события в России — 100-летия Красной армии. Традиционно днем празднования считается 23 февраля, именно в этот день в 1918 году начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил.

Как признался в интервью ТАСС Алексей Пиманов, у него даже мысли не было — служить или не служить в Советской армии. "У нас во дворе тех, кто не служил, считали неполноценными. Такое время было, такой двор был. От родителей еще это шло — они родились перед войной. Поэтому это шло оттуда: уважение к армии и понимание того, что Родину надо защищать", — говорит известный тележурналист.

Связь с Байконуром

Пиманов пошел в армию достаточно поздно — в 21 год, на тот момент у него уже был маленький ребенок и семья, для которой зарабатывал деньги. "Но все равно, — признается он, — для меня это был взлет чисто мужской такой. Было очень сложно, тяжело".

В те годы космос был на пике, рассказывает тележурналист. "Потому что были так называемые звездные войны с американцами, и нужно было укреплять состав Байконура высококвалифицированными солдатами и офицерами", — вспоминает он.

Потом, когда демобилизовался, и сейчас тоже понимаю, что если бы не было этих двух тяжелейших лет в армии, то я бы, наверное, не стал тем, кем стал

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

Космодром являлся уникальным местом, а тем более для службы. Пиманов служил в Космических войсках с 1984 по 1986 год в одном из лучших узлов связи на Байконуре — радиопередающем центре. Туда он попал по призыву из института. "Так называемый андроповский призыв. Андропов, умирая, подписал указ, чтобы бронь сняли с большого количества институтов секретных и отправили нас всех служить", — говорит он. Указ о призыве появился в начале февраля 1984-го, а уже в мае молодые призывники впервые увидели запуск ракеты на космодроме. Правда, он оказался неудачным — взрыв на старте.

Мы при пусках осуществляли связь в онлайн-режиме с Центром управления полетами. Когда ты участвуешь в запуске с людьми на борту, а не просто военных ракет и спутников, постепенно ты задаешься вопросом, почему судьба странным образом так распорядилась, и дала тебе шанс все это увидеть и почувствовать

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

Закончил службу Пиманов старшим сержантом, но желания остаться служить не было. "Я человек сугубо гражданский и в тот момент начал писать, публиковаться. Я уже понимал, что пойду по этой стезе", — говорит он. В 1986 году продолжил учебу в институте и одновременно стал работать на телевидении.

Кремлевская "девятка"

Детская мечта — стать профессиональным историком, можно сказать, осуществилась, только немного в другом качестве: Пиманов стал автором документального исторического цикла "Кремль-9" в 1999 году. Специально для этого сериала Федеральная служба охраны сняла гриф "секретно" с многих важнейших документов. Все фильмы были основаны на подлинных архивных документах спецслужб, уникальных кино- и фотодокументах, а также свидетельствах реальных очевидцев. И до сих пор, по словам Пиманова, этот сериал для него очень дорог.

Сделали почти 60 уникальных выпусков документальных фильмов, на основе которых уже многие историки писали потом свои книги. Я на основании этого снимал несколько сериалов: "Жуков" (главная идея во время работы на "Кремле-9" возникла), художественный фильм "Три дня в Одессе" и "Власик. Тень Сталина". Правда, этот сериал мы называли "Тень одиночества", но потом Первый канал переименовал его в эфире. И получается так, что "Кремль-9" в этом смысле уникальный проект

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

На съемках документального цикла "Кремль-9". Источник: © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

"Кремль-9" уникален тем, признается Пиманов, что ты причастен к открытию реальных тайн истории: "Мы пока 12 лет его делали, мы открывали тайны". "Что произошло на даче Сталина в ту ночь, когда он упал (с ним был приступ), мы впервые по-настоящему рассказали в этой программе", — говорит он. Там были все реальные участники событий, которые оказались живы в то время. "Они впервые заговорили у нас", — отмечает тележурналист. То же самое было с другими кремлевскими историями, показанными впервые.

Как погиб Киров по-настоящему, а не легенды, о которых вначале писал Хрущев. Кто такой Берия: как он уходил, как его арестовывали, как он был влюблен в Лялю Дроздову. Откуда эти легенды про 200 женщин в его уголовном деле, про машины, которые якобы останавливались на улице, хватали девушек и везли их в его особняк, — все это чушь. Мы первые развенчали этот миф

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

Приключенческий фильм "Охота на Берию" также был сделан на основе этого документального сериала.

"Башни отлетали по-настоящему"

Вышедшая в конце сентября 2017 года картина "Крым" успешно стартовала в прокате и стала лидером, собрав только за первые сутки не менее 25 млн рублей. И вот снова ожидаемая премьера. Полностью закончен и готов к прокату новый военно-исторический фильм с рабочим названием "Танкисты". В нем Пиманов выступил уже как продюсер вместе со своей женой, народной артисткой РФ Ольгой Погодиной, которая еще и исполнила в фильме одну из главных ролей.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Пиманов подтвердил, что в прокат фильм выйдет осенью этого года, но конкретной даты на данный момент нет, идет обсуждение с прокатчиком. "Прокатывать мы его будем с 20th Century Fox и Первым каналом — Константин Эрнст кино уже смотрел", — уточнил он.

Это кино уже посмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с высшим генералитетом. Было тяжело показывать, потому что многие из них профессиональные танкисты, но они оценили кино очень хорошо. Там на таком уровне сняты бои, что люди, которые увидели это в Минкультуры РФ, сказали: таких танковых боев мы еще не видели

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

Кинопроект действительно получился высокотехнологичным, специально для съемок фильма были заказаны и отлиты танки КВ-1, Т-34 и немецкие "Пантеры". Все трюки исполнялись актерами без дублеров. Там показан реальный бой, который был под Ростовом в 1942 году. Это подвиг экипажа старшего лейтенанта Семена Коновалова, когда они сломались на танке КВ-1 и на них пошли 55 танков. Они окопались и приняли бой: 16 из них (это по уточненным данным, а в приказе написано 22 танка) сожгли, 2 бронемашины и 2 грузовика. Кстати, идею фильма Пиманову подсказал его сын Артем.

В приказе о награждении этого экипажа их посмертно представляли к званию Героя Советского Союза, а потом была приписка, что трое из экипажа Коновалова выжили, и пробилась к своим, захватив по дороге немецкий танк. Там очень смешно в приказе написано: увидели призывно стоящий немецкий танк, уничтожили экипаж и поехали к своим. Приехали и еще полтора месяца на нем воевали

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

"Вот такая история была в реальности, — рассказывает Пиманов. — И мы зацепились за эту тему, начали писать сценарий и продюсировать". В фильме потрясающий актерский состав: Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Олег Фомин, Ольга Погодина и другие.

Кадр из фильма "Танкисты". Источник: © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

Все, кто уже видел фильм говорят, что это настоящая война. Я отдаю должное режиссеру Константину Максимову, который изучил технику боя КВ-1 и Т-34 до мельчайших деталей. Там из 1 часа 40 минут фильма только 50 минут потрясающе снятых боев. Причем снятых вживую

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

По словам Пиманова, съемки фильма уникальны еще тем, что почти нет компьютерной графики (как и в картине "Крым"), хотя изначально это делать собирались. Киносъемки проходили под Можайском. Группа провела в полях два месяца. "Воевали по-настоящему, там башни отлетали по-настоящему", — вспоминает о съемках продюсер. "Все профессионалы говорят, что это первое кино, где ты видишь, как танк и танкист реально работают во время боя. И у тебя есть абсолютное ощущение, что ты этот бой с ними проходишь вместе", — говорит Пиманов, уточняя, что никто не верил, что это можно сделать без компьютерной графики.

Примечательно, что киноленту прошлой осенью на Каннском кинофестивале уже купили почти 30 стран мира. "Последние, кто подписывали контракт, были японцы и канадцы. Собираются сейчас также китайцы, и я думаю, все будет хорошо", — сказал Пиманов, отметив, что "эта история им очень понятна, она очень вкусно снята и поэтому ее все покупают".

"Шаг вперед"

Но несмотря на большую загруженность в производстве кино- и документальных фильмов, на участие в различных проектах, Пиманов уделяет много внимания и телеканалу "Звезда". В феврале исполнилось 13 лет со дня начала вещания, и к этой дате подошли весьма успешно. По его словам, в прошлом году была завершена перестройка прайм-тайма, и телеканал вышел на достаточно хорошие результаты по рейтингам. "Среди всех каналов мы прибавили больше всех рейтингов (в процентах)", — говорит он. В новом телесезоне готовится много премьер. Как подчеркивает глава медиахолдинга, "это будет сезон еще одного шага вперед". Если говорить о производстве нового контента и новой продукции, также планируется реалити-шоу.

Гордятся на телеканале и музыкальным конкурсом "Новая Звезда". В этом году было сделано так: семь отборов, потом полуфинал и финал в прямом эфире на новогодние праздники. Была поставлена задача написать 30 песен для полуфиналистов и финалистов. Говорили, что это нереально. "Но когда мы их написали, из этих 30 песен примерно 15–17 можно назвать хитами, — утверждает Пиманов. — И мы сейчас их начинаем раскручивать силами телеканала: скоро будем проводить гала-концерт, посвященный 8 Марта. Мы также будем с ними делать мюзикл в Театре Российской армии. У нас большие планы на эту команду".

Говоря о других программах телеканала, Пиманов выделяет "Военную приемку" с Алексеем Егоровым — "говорят, что все натовские аналитические центры изучают нашу армию по этой программе".

У нас команда одна из самых звездных на ТВ: Фетисов, Дибров, Щербаков, Чернышов, Маршал, Кещян, Запашный, Бурковский, Стриженов, Якубович, Крашенинникова... Наши ребята из новостей: Подкопаев, Волкова, Лосик. Они все работают с удовольствием. Также очень хорошие рейтинги собирает программа "Утро"

Алексей Пиманов

президент медиахолдинга "Красная звезда"

Но при этом эфир "Звезды" не должен быть заточен только под военные программы. По мнению главы медиахолдинга, нужно делать телеканал для более широкой аудитории, но при этом рассказывать о том, что и в армии происходит. "Как говорит Сергей Шойгу: армия не должна замыкаться только на самой себе, она должна быть частью общественно-политической жизни", — завершает наш разговор Алексей Пиманов.

Роман Азанов