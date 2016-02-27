В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС



Военнослужащие во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") завершает создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе для российской армии и МЧС, сообщил генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников.

"ВНИИРА практически закончил создание персонального компьютера, который полностью создан на отечественной компонентной базе - от корпуса до микросхем. Мы будем готовы полностью обеспечивать Вооруженные силы РФ, МЧС этой техникой", - сказал Подвязников в интервью журналу "Национальная оборона".

При этом он подчеркнул, что эти компьютеры не будут завязана на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой.