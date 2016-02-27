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В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС

28.02.2018 РИА Новости 98 0
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Военнослужащие во время учений. Архивное фото
Военнослужащие во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") завершает создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе для российской армии и МЧС, сообщил генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников.

"ВНИИРА практически закончил создание персонального компьютера, который полностью создан на отечественной компонентной базе - от корпуса до микросхем. Мы будем готовы полностью обеспечивать Вооруженные силы РФ, МЧС этой техникой", - сказал Подвязников в интервью журналу "Национальная оборона".

При этом он подчеркнул, что эти компьютеры не будут завязана на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ВНИИРА
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
ИТ

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