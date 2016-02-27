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В Северной Осетии начались тактические учения с применением авиации

28.02.2018 РИА Новости 82 0
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Военнослужащие во время учений. Архивное фото
Военнослужащие во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Ротное тактическое учение с боевой стрельбой началось в мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Северной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На учение привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, реактивные системы залпового огня РСЗО "Торнадо-Г", вертолеты армейской авиации Ми-35, штурмовики Су-25СМ", - сказал он.

По его словам, в ходе учения мотострелки отработают отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, блокирование и уничтожение его диверсионно-разведывательных групп в горной местности, преодолеют зону радиоактивного, химического и биологического заражения.

На этапе боевой стрельбы планируется израсходовать более 10 тысяч патронов, около тысячи осколочных гранат, а также более 200 мин и артиллерийских снарядов. Для проведения учения на полигоне установлено более 500 различных мишеней, оборудованы учебные минные поля, различные заграждения и препятствия.
27.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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