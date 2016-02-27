ВМС ЮАР заказали три патрульных корабля группе Damen

Как сообщила 26 февраля 2018 года международная (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительная группа Damen Shipyards Group, она получила контракт южноафриканского закупочного ведомства Armscor, подчиняющегося министерству обороны ЮАР, на постройку для ВМС ЮАР трех малых 62-метровых патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211. Строительство их будет осуществлено входящей в состав группы верфью Damen Shipyards Cape Town (DSCT) в Кейптауне (ЮАР).

Проектное изображение малого патрульного корабля проекта Damen Stan Patrol 6211 для ВМС ЮАР (с) Damen Shipyards Group

Контракт выдан в рамках начатого Armscor в 2014 году проекта Biro, изначально предусматривавшего приобретение для ВМС ЮАР трех больших (Offshore Patrol Vessel - OPV) и трех малых прибрежных (Inshore Patrol Vessel - IPV) патрульных кораблей. В феврале 2017 года по итогам международного тендера группа Damen была выбрана в качестве строителя кораблей обеих типов. По программе OPV был выбран проект 85-метрового 1800-тонного патрульного корабля Damen 1800 Sea Axe, однако позднее программа постройки трех больших патрульных кораблей OPV была аннулирована по финансовым причинам, и контракт в итоге теперь выдан только на три малых патрульных корабля IPV.

ВМС ЮАР станут первым известным заказчиком патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211. Корабль данного проекта, аналогично большинству других патрульных проектов Damen, имеет оригинальные обводы носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, именуемые "Axe Bow" ("топорообразный нос") и разработанные Damen изначально для скоростных транспортных судов типа Sea Axe, используемых в морской нефтегазодобыче. ДЛина корпуса корабля проекта Damen Stan Patrol 6211 составляет 62,2 м, ширина 11 м, наибольшая осадка 4 м. Энерегетическая установка дизельная четырехвальная, скорость полного хода 26,5 уз. Дальность плавания экономическим ходом 4500 миль. На корабле возможно размещение 62 человек включая экипаж и дополнительных пассажиров.

Ранее в 2014 году по программе Canter верфь DSCT построила для ВМС ЮАР два рейдовых буксира проекта Damen Tug 2909.

Проектное изображение малого патрульного корабля проекта Damen Stan Patrol 6211 (с) Damen Shipyards Group