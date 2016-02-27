Атакующий утиль



Военнослужащие ВС Бразилии.

Источник: wordpress.com Военнослужащие ВС Бразилии.Источник: wordpress.com

Джунгли не место для современной техники

Бразилия – одна из крупнейших стран по территории и численности населения. Обладает достаточно сильной экономикой и развитым ВПК. Ее продукцию приобретают многие государства, включая США. Считается, что Бразилия в обозримом будущем может претендовать на статус державы отнюдь не регионального масштаба. Однако ее ВС остаются типичной латиноамериканской армией – большой по размеру, но крайне архаичной по структуре и вооружению.

При наличии мощного собственного ВПК страна продолжает импортировать боевую технику, причем очень часто безнадежно устаревшую и почти выработавшую ресурс в ВС продавца. Смысл такой политики объяснить сложно, но она продолжается многие годы.

Сухопутные войска делятся на восемь боевых командований (БК), каждое из которых включает от одного до трех военных округов (ВО).

БК "Амазонас" (со штабом в Манаусе) имеет в составе 12-й ВО, 1, 2, 16 и 17-ю пехотные бригады для действий в джунглях, 2-ю инженерную группу. БК "Северо-Восток" (Ресифи) – это 6, 7, 10-й ВО, 7-я пехотная дивизия (в ее составе – 7 и 10-я мотопехотные бригады, 16-й бронекавалерийский полк), 1-я инженерная группа. БК "Планалто" (Бразилиа) – 11-й ВО, две бригады: 3-я мотопехотная и спецназа. БК "Запад" (Кампу-Гранди) включает 9-й ВО, 4-ю механизированную кавалерийскую, 13-ю мотопехотную и 18-ю пограничную бригады, 3-ю инженерную группу.

“При наличии мощного собственного ВПК продолжается импорт боевой техники, часто крайне устаревшей”

БК "Восток" (Рио-де-Жанейро) – 1 и 4-й ВО, 1-я пехотная дивизия (в составе 1-й воздушно-десантной, 4-й пехотной, 9-й учебной мотопехотной бригад, 15-го бронекавалерийского полка, 11, 14, 21-й артиллерийских групп). БК "Юго-Восток" (Сан-Паулу) – 2-й ВО, 2-я пехотная дивизия (в составе 11 и 12-й аэромобильных легких пехотных бригад, 12-й артиллерийской группы), 1-я ПВО и 1-я армейской авиации бригады. БК "Юг" (Порту-Алегри) – 3 и 5-й ВО, 3 и 5-я пехотные дивизии (в составе первой – 6-я механизированная, 8-я мотопехотная, 1, 2 и 3-я бронекавалерийские бригады, 13, 27, 29-я артиллерийские группы, второй – 5-я механизированная, 14 и 15-я мотопехотные бригады, 15-я артиллерийская группа). БК "Север" (Белем) – 8-й ВО, 22 и 23-я бригады для действий в джунглях.

Танковый парк относительно невелик и главное – состоит из крайне устаревших машин. Это 307 немецких "Леопард-1" (87 А1ВЕ, 220 А5ВR) и 28 американских М60А3. На вооружении – 409 БРМ собственного производства ЕЕ-9, 596 американских БТР М-113 (и 34 КШМ М577 на их базе), 723 собственных БТР ЕЕ-11. Начато производство БТР VBTР-MR. 234 единицы построены, к 2030 году их должно быть не менее 2044.

Самоходная артиллерия – американские САУ: 76 М109 (40 А3, 36 А5) и 72 М108. Буксируемые орудия – американские же М101 и 19 М102 (240), М114 (142), английские L-118 (34), итальянские М-56 (32). Минометы – 453 английских L-16, 1119 собственных М936, 77 французских RTM-F1. Вся реактивная артиллерия собственного производства. Это 160 РСЗО SВАТ-70, 20 "Астрос-2", 38 "Астрос-2020". Имеется 18 современных французских ПТРК "Эрикс" и 20 устаревших "Милан", а также 48 своих ПТРК MSS-1.2 новейших.

Армейская ПВО включает 180 российских ПЗРК "Игла" и 16 шведских RBS-70, 36 немецких ЗСУ "Гепард". Зенитные орудия: 38 швейцарских GDF-001, 27 шведских L-70 и 103 L-60.

Армейская авиация имеет в составе 4 американских S-70A-36 и около 90 французских (33 AS565, 17–18 AS550U2, 15 HB350L1, 8 AS532, до 16 EC725).

ВВС Бразилии насчитывают до 46 старых, хотя и прошедших модернизацию американских F-5 (до 1 E, 43 EM, 2 FM), 52 штурмовика АМХ совместного производства с Италией, а также собственные легкие ЕМВ-312 (АТ-27) и А-29А (3 и 31 штуки соответственно). Предполагается выпустить по шведской лицензии 36 истребителей JAS-39E/F "Грипен-NG".

К боевым можно отнести противолодочные самолеты – 10 американских Р-3АМ, 12 собственных ЕМВ-111 (4 Р-95А, 7 Р-95В, 1 Р-95М). Есть 2 американских заправщика КС-130Н. Большинство транспортных и специальных самолетов произведены национальной компанией "Эмбраер", все они имеют "гражданское" наименование ЕМВ или ERJ. Разведчики – 1 EMB-110B (еще до 3 на хранении), 3 EMB-145RS, 6 американских "Лирджет-35A". Самолеты ДРЛО – 5 EMB-145SA. В парке транспортников есть американские С-130 (11 единиц), "Цессна-208" (31), U-42 (до 7), испанские C-295M (10), один европейский A319 при 52 EMB-110 (C-95), 19 EMB-120, 9 ERJ-135 и т. п. Спасательные самолеты – 1 ЕМВ-110, 2 американскиx SС-130Е, 3 испанских С-295. Учебные – до 98 ЕМВ-312 (он же Т-27), 62 ЕМВ-314 (А-29В), до 82 Т-25.

Ударные вертолеты – 12 российских Ми-35М. Транспортные – до 18 европейских EC725, 3 AW119, 3 ЕС135 и 2 EC635, 16 американских UH-60L, 1–2 "Белл-206" и до 26 "Белл-205", до 8 французских AS332M, до 25 НВ350B, 4 AS355.

ВМС – самый мощный и относительно современный вид вооруженных сил Бразилии. Подводный флот: 5 немецких ПЛ проекта 209/1400 – 4 типа "Тупи" и 1 "Тикума". Последняя – по усовершенствованному проекту – сделана в Бразилии. Строятся 4 новейшие французские ПЛ "Скорпен".

Фрегаты представлены 2 английскими кораблями типа "Бродсуорд", 6 типа "Нитерой" (построены по английскому проекту специально для Бразилии частью в Великобритании, остальные на месте – "Кто крайний за Фолклендами"), 3 типа "Инхаума" (и 1 в отстое), 1 "Баррозо". Последние 4 построены в Бразилии, иногда классифицируются как корветы.

Бразилия – одна из шести стран, имеющих авианосцы с традиционными взлетом и посадкой палубных самолетов. В составе ВМС числится "Сан-Паулу" (бывший французский "Клемансо", построенный в конце 50-х годов, – "Крутится-вертится \"Шарль де Голль"), но в ближайшее время он будет списан.

К классу патрульных кораблей (легких корветов) относятся 3 самых современных английских типа "Амазонас" и 1 старый голландский типа "Империал Маринейро". Имеется 3 новейших французских "Мако" (будут построены еще 4), 12 патрульных катеров собственного производства "Грахау" и 6 итальянских скоростных катеров типа "Марлин".

Поскольку на Бразилию приходится почти весь бассейн Амазонки, в состав ВМС входит речная флотилия. Она включает монитор "Парнаиба" (построенный в конце 30-х) и 9 патрульных кораблей: 4 английских "Бракуи" ("Ривер"), свои "Педро Тейксейра" (2) и "Рораима" (3), а также 6 сторожевых катеров "Пиратини". В составе ВМС – 6 тральщиков немецкой постройки типа "Арату", 1 ДТД "Байя" (французский "Фудр") и 1 ТДК "Маттосо Майя" (типа "Ньюпорт"), 2 английских ТДК из серии, носившей имена рыцарей Круглого стола. Предполагается приобретение английского УДК "Океан", который станет "заменителем авианосца".

В морской авиации единственный тип боевых самолетов – крайне устаревшие палубные штурмовики А-4, составляющие авиакрыло "Сан-Паулу". Имеется 5 А-4 и 3 учебно-боевых ТА-4. Вертолеты – 15 противолодочных (9 "Линкс" Мk21, 6 S-70) и более 60 транспортных (до 16 EC725, 4 AS332, 2 AS532, до 17 НВ350, до 8 AS355, до 19 "Белл-206B3").

Морская пехота включает 1-ю амфибийную дивизию и батальоны: амфибийных БТР, спецназа, инженерный. На вооружении – 17 австрийских легких танков SK-105 "Кирасир", 71 БТР (24 американских M113, 25 швейцарских "Пирана-3", 22 американских амфибийных AAV-7A1 и LVTP-7), 41 буксируемое орудие (8 М114, 18 L118, 15 M101), более 100 минометов (8 израильских К-6А3 "Солтам", 100 американских М29А1), 16 шведских ПТРК RB-56 "Билл" и 12 собственных MSS-1.2, 36 ПЗРК (24 французских "Мистраль", 12 шведских RBS-70), 6 швейцарских зенитных орудий 6 L/70.

Программа строительства ВМС до 2030 года включает 6 ПЛА, 20 ПЛ, 2 авианосца, 30 эсминцев и фрегатов, 4 УДК, однако ее осуществимость вызывает очень большие сомнения.

ВС страны значительны по меркам Латинской Америки, но пренебрежимо малы в глобальном масштабе. Собирается руководство страны менять свою странную политику "консервации отсталости" или его удовлетворяет нынешняя ситуация, пока неясно.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 8 (721) за 27 февраля 2018 года