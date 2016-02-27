Истребители солидарности



Встреча глав стран Вышеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017.

Источник: AFP 2018 / Wojtek Radwanski Встреча глав стран Вышеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017.Источник: AFP 2018 / Wojtek Radwanski

Вышеградская четверка готовится к войне с НАТО

Отношения членов Евросоюза все более неоднозначны. Внутри сообщества создаются объединения государств, осознающих не только свою особость, но и необходимость ее отстаивать. Западная Европа в курсе настроений восточных союзников. Венгрия может встать на путь Брексита, предупреждает немецкая Deutsche Welle. Британский сценарий служит ориентиром.

Венгерское издание Hidfo это подтверждает. Один из заголовков: "Венгрия готовится к постевросоюзовским временам". Да и другие страны Центральной и Восточной Европы подумывают о выходе из ЕС, утверждают немецкие эксперты.

К "гигантскому" шагу готовятся словаки, сообщает польская Rzeczpospolita. Правда, пока это касается лишь укрепления обороноспособности. Правительство заявило, что ведет переговоры о коренном обновлении истребительного флота страны. Словаки еще не решили, какими самолетами они заменят советско-российские MiG-29 – американскими F-16 или шведскими Gripen. До 29 июня оборонное ведомство представит анализ обеих машин правительству, которое намерено поставить на новые основы воздушные силы страны. До осени 2019 года действует договор с российской стороной об обслуживании MiG-29. Его можно продлить даже на время покупки Братиславой новых истребителей, получения которых обычно приходится ждать от 18 до 24 месяцев. По мнению экспертов словацкого Института политики безопасности, обе облюбованные машины хороши, правда, F-16 дороже, а их поставка может затянуться до 2023 года.

“Словаки еще не решили, какими самолетами заменят МиГ-29 – американскими F-16 или шведскими Gripen”

Истребителями F-16 располагают и польские воздушные силы, причем Варшава может пополнить парк этих машин. Венгры же с чехами используют шведские Gripen. При этом Прага и Братислава основывают сотрудничество в защите воздушного пространства своих стран на ранее заключенном договоре, так что если Словакия примет решение в пользу Gripen, то соседи могут сообща готовить пилотов и обслуживающий персонал.

Братислава планирует до 2030 года направить на модернизацию своих вооруженных сил 6,5 миллиарда евро. Расходы на оборону вырастут с 1,1 процента от ВВП в 2017 году до 1,6 процента в 2020-м и достигнут двух процентов в 2024-м.

Очевидно, что страна стремится не столько выполнить требования НАТО к европейским членам блока, сколько быть в состоянии самой себя защитить. Поляки, к примеру, прекрасно осознают, что за красивые глаза или по дружбе ни от кого ничего не получат и нужно защищать свои интересы. Такое заявление сделал Ярослав Качиньский, председатель польской правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), в интервью изданию Gazeta Polska.

"Фактический руководитель Польши", как называют Качиньского за рубежом, продолжает: если кто-то надеется, что есть некая внешняя сила или средство, которые поддержат его страну в том, чтобы она шагнула вперед с периферии Европы, это ошибка. Как бы мы ни желали поднять наш ВВП до германского, нужно понимать, что другие будут нам в этом препятствовать. Единственный способ достичь цели – причем в обозримом будущем, а не спустя столетия – самим отстаивать собственные интересы, вещает лидер PiS. Выходит, у поляков большие сомнения по поводу западного дружелюбия и евросоюзной солидарности.

Качиньский предупреждает: если кто-то вступит в новое объединение, члены которого договорились о правилах взаимодействия и распределили между собой обязанности, то столкнется с сопротивлением. Так происходит и в повседневной жизни, и в международной политике. Или отвоюем свои позиции, или не будем иметь никаких, резюмирует политик.

Это заявление в адрес Евросоюза венгерское издание Napi Gazdasag называет воинственным и трактует его так: "Если понадобится, Польша и от ЕС сможет себя защитить". Тем более что вооружаются и соседи по европейскому дому, а сотрудничество Вышеградской четверки становится все теснее и многограннее.

Наталья Мессойлиди