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Порошки «ВИЛС» отвечают предъявляемым к аддитивному производству требованиям

27.02.2018 ОАО "ВИЛС" 141 0
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Логотип ВИЛС
Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».
Источник: http://promvest.info/

Свойства порошков «Всероссийского института легких сплавов» (входит в Ростех, является стратегическим предприятием в области металлургии), изготовленных методом плазменного центробежного распыления, отвечают требованиям, которые предъявляются к расходным материалам для инновационных аддитивных технологий. Это подтвердили тестирования, проведенные в организациях SLM Solutions GmbH (Германия), УрФУ (г. Екатеринбург), ИЛиСТ (г. Санкт-Петербург), «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь).


В частности, результаты тестовых испытаний порошков «ВИЛС», проводившихся в Уральском федеральном университете, показали, что у гранул, полученных методом плазменного центробежного распыления, есть ряд преимуществ по сравнению с порошками, изготовленными газовым распылением. Порошки первого типа отличаются более высоким коэффициентом однородности и более низким значением удельной поверхности частиц. Также у них выше значения пикнометрической и насыпной плотности и более высокие показатели плотности упаковки частиц.


«Сравнительный анализ показал, что содержание кислорода в порошках, изготовленных методом плазменного центробежного распыления, на порядок ниже, чем в порошках, полученных методом газового распыления. Они имеют правильную сферическую форму, и на них практически отсутствуют сателлиты. Процент закрытой пористости таких частиц на порядок меньше, чем при газовом распылении, и в основном она носит усадочный характер. Проведенные исследования показали, что порошки производства ОАО «ВИЛС» по основным характеристикам удовлетворяют требования заказчиков и могут использоваться в качестве сырья в аддитивных технологиях», – комментирует ведущий научный сотрудник ОАО «ВИЛС», кандидат технических наук Марина Зенина.


В настоящее время на производственных мощностях «ВИЛС» имеются установки центробежного распыления, позволяющие получать высококачественные порошки (гранулы) из жаропрочных никелевых сплавов. Такие гранулы используются в основном для производства заготовок дисков и валов авиационных газотурбинных двигателей, в том числе для новейшего российского авиационного двигателя пятого поколения ПД-14 и в рамках разработок по семейству перспективных двигателей ПД-35.


«ВИЛС» также осуществляет техническую кооперацию с центрами аддитивного производства, имеющую цель создание замкнутого производственного цикла по получению деталей из порошковых металлокомпозиций с использованием аддитивных технологий. В 2017 году при участии дочерней структуры Госкорпорации Ростех – АО «РТ-Проектные технологии» – создан «Инжиниринговый центр аддитивных технологий». Он уже начал действовать на базе «ВИЛС» как центр координации, создания, подбора и адаптации решений по использованию 3D-моделирования и печати для промышленных предприятий.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ВИЛС"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
Талисман
Компании
ВИЛС
Ростех

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