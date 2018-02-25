Китай представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета
|
|
Рисунок гиперзвукового пассажирского авиалайнера.
Источник: Global Look Press/Ferrari
Китайские инженеры разработали инновационную модель гиперзвукового пассажирского лайнера, который способен разогнаться до 6 тыс. км/ч.
Информацию об этом распространило издание South China Morning Post в воскресенье, 25 февраля.
Благодаря гигантской скорости, превосходящей скорость звука в шесть раз, самолет способен преодолеть расстояние от Пекина до Нью-Йорка за два часа, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Отмечается, что конструкция напоминает биплан, он оборудован двойными крыльями, что и позволит развить такую скорость.
На данном этапе были благополучно проведены тестовые испытания аппарата в аэродинамической трубе.
25 января начались испытания уникального сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М2. М2 — не просто модернизированная машина. Фактически этот бомбардировщик построен с нуля. "Стратег" получил современное навигационное оборудование, прицельный комплекс и бортовую авионику. В перспективе в его арсенал войдут новейшие ракеты, в том числе и гиперзвуковые.
|
25.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.02.2018 После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?
14.02.2018 США вслед за Россией возобновят создание сверхзвукового самолета
14.02.2018 Страшные серии для экспертов НАТО
12.02.2018 И "немного" о бомбардировщиках Ту-160М2
07.02.2018 Разброд полетов
31.01.2018 Китай решил построить гиперзвуковой самолет уникальной конструкции
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года