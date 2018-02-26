Эксперт рассказал, где будут применять новый авианосец ВМФ России



Флаг ВМФ России.

Источник: © Анатолий Медведь/ТАСС Флаг ВМФ России.Источник: © Анатолий Медведь/ТАСС

Для ВМФ России построят новый авианосец, сообщают СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах корабля.

В России разработали проект нового авианосца для военно-морского флота. Об этом говорится в программе "Военная приемка" на канале "Звезда".

По предварительным расчетам, длина нового корабля составит 330 метров, ширина - 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов, а также принимать воздушные суда дальнего радиолокационного дозора.

Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а полетная палуба будет в два раза больше, чем у "Адмирала Кузнецова", который пока остается единственным авианосцем в российском флоте.

Отмечается, что разработкой судна занимается Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах нового корабля.

"Этот проект носит номер 23000 и называется "Шторм". Это большой авианосец, который больше "Адмирала Кузнецова" примерно на 60 метров в длину. У него две взлетные палубы: с одной, как у "Адмирала Кузнецова", самолеты будут взлетать с помощью трамплина, а с другой - с помощью катапульт, чтобы повысить возможности авианосца забросить в воздух сразу больше самолетов. Он, скорее всего, получит ядерную установку и будет проектироваться с учетом ледового класса. Корабли такого класса должны выходить в океанскую зону - никакие проливы не должны ограничивать их боевые задачи. То есть Балтийское и Черное моря не подходят. Такие корабли закладываются для Северного и Тихоокеанского флотов. Наличие авианосца в корабельно-ударной группе повышает ее огневую мощь при проведении наземных операций и стойкость по системам ПВО", - отметил Алексей Леонков.

Тем временем Объединенная судостроительная корпорация планирует модернизировать авианосец "Адмирал Кузнецов", контракт подпишут в ближайшее время, заявил президент ОСК Алексей Рахманов.