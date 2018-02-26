На перспективном российском авианосце будут базироваться Су-57



Восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") с подвешенными дополнительными топливными баками. 2017 год.

Источник: Tehnik / unsorted.me Восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") с подвешенными дополнительными топливными баками. 2017 год.Источник: Tehnik / unsorted.me

На борту разрабатываемого авианесущего комплекса Военно-морского флота РФ смогут базироваться истребители пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела проектирования надводных кораблей Крыловского государственного научного центра Валентин Белоненко. "Он будет адаптирован для палубы",- уточнил инженер.

Таким образом господин Белоненко прокомментировал прозвучавшее перед этим в эфире телеканала "Звезда" заявление начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Николая Максимова. Военнослужащий анонсировал строительство комплекса, "который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования". На борту судна будет трамплин для взлета и разгонное устройство, уточнил телеканалу начальник отделения перспективного планирования института Владимир Пепеляев.

О планах командования расширить состав ВМФ авианосцем стало известно в апреле прошлого года. В июне замминистра обороны Юрий Борисов уточнил, что окончить разработку проекта и подписать контракт планируется до 2025 года. На данный момент на вооружении ВМФ России авианосцы не состоят. Их функции выполняет тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Перспективные авиационные комплексы фронтовой авиации (ПАК ФА), также известные как истребители пятого поколения Су-57, на прошлой неделе были отправлены на авиабазу Хмеймим для проведения испытаний в условиях, приближенных к боевым. Как стало известно "Ъ", Су-57 будет апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, однако полноценное боевое применение машин не планируется.