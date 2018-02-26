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Китай получил заказ на покупку 815 новых пассажирских самолетов С919

27.02.2018 Известия.ru 76 0
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Пассажирский самолет СОМАС С919
Первый поле второго опытного образца китайского пассажирского самолета СОМАС С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С). Шанхай, 17.12.2017.
Источник: www.sinodefenceforum.com

Общее количество заказов на покупку пассажирских самолетов С919, которые разрабатывает Китайская корпорация гражданского авиастроения (СОМАС), достигло показателя в 815 экземпляров. Об этом сообщает агентство Xinhua.

СОМАС подписала соглашение на продажу еще 30 самолетов в понедельник, 26 февраля. Таким образом, общее число проданных С919 28 китайским и иностранным клиентам достигло 815 единиц.

Самолет С919 стал первым китайским магистральным авиалайнером. Он вмещает в себя 158 мест эконом-класса. Дальность полета составляет 5,5 тыс. км. Всего компания планирует реализовать около 2 тыс. самолетов. Проект реализуется при помощи западных поставщиков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что издание South China Morning Post в воскресенье, 25 февраля, пишет о новой разработке китайских инженеров - инновационной модели гиперзвукового пассажирского лайнера, который способен разогнаться до 6 тыс. км/ч.
26.02.2018
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Страны
Китай
Продукция
C919
Компании
COMAC
Проекты
ГЗЛА

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