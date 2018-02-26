Обновленный Су-35 может стать одним из лучших истребителей в мире



Истребитель Су-35.

Источник: rg.ru Истребитель Су-35.Источник: rg.ru

Россия и Индия намерены совместно модернизировать самолет Су-35, доведя его характеристики до истребителя пятого поколения. Если эту задумку получится воплотить в жизнь, обновленная боевая машина может стать одним из лидеров в своем классе, считает японское издание The Diplomat.

Как отмечается в статье, озвученная ранее идея о создании истребителя пятого поколения для Индии на базе Су-57 пока повисла в воздухе, поэтому стороны одновременно прорабатывают альтернативный вариант - глубокую модернизацию Су-35, который сегодня относится к боевым машинам поколения 4++. Очевидный плюс этого шага - относительная дешевизна.

"Если сообщения о развитии платформы пятого поколения на базе Су-35 верны, их результаты могут быть интригующими и привести к появлению лучшего в своем классе истребителя", - говорится в статье. Стандартная конструкция Су-35 вполне соответствует характеристикам истребителя пятого поколения за исключением недостатка в скрытности. Видимо, ведя речь о модернизации, военные имеют в виду и этот компонент.

Примечательно, что схожие попытки в мировой авиации уже предпринимались. К примеру, в связи с тем, что США не хотят экспортировать свои истребители пятого поколения F-22 Raptor, компания Boeing модифицировала планер F-15E. В результате получился F-15SE Silent Eagle - вариант истребителя с уменьшенным фронтальным радарным поперечным сечением, при окраске которого используется специальная поглощающая радиоизлучение краска.

Вместе с тем малозаметность не сделала из F-15E истребитель пятого поколения, тогда как для Су-35 это будет серьезный шаг для повышения класса. Еще большую ценность истребителю можно придать, если оснастить его ракетами, создаваемыми специально для Су-57. В частности, сейчас на базе Р-37 ведется разработка новой ракеты класса "воздух - воздух", способного поражать цели на расстоянии до 400 километров.