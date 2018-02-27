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Северный флот получил два катера типа БК-16

27.02.2018 bmpd.livejournal.com 98 1
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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 24 февраля 2018 года в Североморске были торжественно поднят Военно-морской флаг на двух вступивших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах проекта 02510 (БК-16). Катера, по известным данным, имеют тактические номера Д-308 и Д-2110.

Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". На заднем плане противодиверсионный катер П-430 проекта 21980, получивший название "Валерий Федянин". Североморск, 24.02.2018 (с) Министерство обороны России

Предположительно, это первые катера проекта 02510 (БК-16), построенные в рамках заключенного в 2017 году АО "Концерн "Калашников" контракта на поставку Министерству обороны России шести катеров проекта БК-16 и десяти катеров проекта БК-10. Строительство катеров проектов БК-16 и БК-10 осуществляется АО "Рыбинская верфь" (Рыбинск, Ярославская область; входит в Группу компаний "Еврояхтинг", контрольный пакет акций которой принадлежит АО "Концерн "Калашников").

Ранее, по известной информации, в 2015-2017 годах Министерство обороны России получило четыре катера проекта 02510 (БК-16), три из которых находятся на Черном море. Головной катер этого проекта Д-296 с заводским номером 01 был построен АО "Рыбинская верфь" в 2014 году и передан ВМФ России после завершения испытаний в июне 2015 года на Черном море. 10 октября 2017 года головной катер потерпел аварию в Севастополе.

Также на Черном море находятся два сданных в 2017 году более крупных катера проекта БК-18 постройки АО "Рыбинская верфь".

Катер проекта БК-16 (проект 02510), разработанного "Рыбинской верфью", является еще одним российским клоном известных шведских малых боевых катеров проекта CombatBoat 90 (СВ 90) разработки компании Dockstavarvet, и выступает конкурентом по отношению к другому клону СВ 90, серийно строящемуся для ВМФ России - катеру проекта 03160 ("Раптор") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" .

Одновременно 24 февраля в Североморске состоялась церемония присвоения противодиверсионному катеру Северного флота П-430 проекта 21980 (шифр "Грачонок") названия "Валерий Федянин" в честь погибшего в Сирии в сентябре 2017 года командира 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота полковника В.В. Федянина. Это четвертый катер проекта 21980 (заводской номер 01224) постройки АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск), который был сдан ВМФ России 9 ноября 2017 года.

Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018 (с) Министерство обороны России
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Швеция
Компании
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор
21980 Грачонок
пр. 1155
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
АлександрА
2377
№1
27.02.2018 01:24
Два катера БК-18.
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