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C-130J идет на замену огромного парка "Геркулесов"

27.02.2018 Военный паритет 77 0
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Транспортный самолет C-130J Super Hercules
Транспортный самолет C-130J Super Hercules.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – 20 лет назад компания Lockheed Martin поставила первый транспортный самолет С-130J Super Hercules для королевских ВВС Великобритании, сообщает flightglobal.com (23 февраля).

В те годы также наблюдались проблемы с доводкой некоторых систем самолета, которых можно сравнить с теперешними проблемами А400М компании Airbus Defense & Space, а именно интеграция двигательной установки и сложная разработка программного обеспечения, которые задерживали реализацию обещанных тактических возможностей.

Эти проблемы С-130J уже решены, и теперь компания поставила 400-й самолет этого типа, которого получили ВВС США. Источник Flight Fleets Analyzer сообщает, что из 375 машин, находящихся на вооружении, более двух третей эксплуатируются ВВС и Корпусом морской пехоты США. За рубежами США самолеты используются в 16 странах мира, проходит сертификационные испытания коммерческий грузовой вариант LM-100J.

Примечательно, что в настоящее время только 30% из более 1200 "Геркулесов" являются версии J, что говорит о том, что компания имеет огромный рынок для замены ранее выпущенных моделей самолета. Производство самолетов этого семейства ведется более 70 лет.
26.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
A400M
C-130
Компании
Airbus
Lockheed-Martin
Проекты
Чанчжэн

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