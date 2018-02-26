C-130J идет на замену огромного парка "Геркулесов"
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Транспортный самолет C-130J Super Hercules.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – 20 лет назад компания Lockheed Martin поставила первый транспортный самолет С-130J Super Hercules для королевских ВВС Великобритании, сообщает flightglobal.com (23 февраля).
В те годы также наблюдались проблемы с доводкой некоторых систем самолета, которых можно сравнить с теперешними проблемами А400М компании Airbus Defense & Space, а именно интеграция двигательной установки и сложная разработка программного обеспечения, которые задерживали реализацию обещанных тактических возможностей.
Эти проблемы С-130J уже решены, и теперь компания поставила 400-й самолет этого типа, которого получили ВВС США. Источник Flight Fleets Analyzer сообщает, что из 375 машин, находящихся на вооружении, более двух третей эксплуатируются ВВС и Корпусом морской пехоты США. За рубежами США самолеты используются в 16 странах мира, проходит сертификационные испытания коммерческий грузовой вариант LM-100J.
Примечательно, что в настоящее время только 30% из более 1200 "Геркулесов" являются версии J, что говорит о том, что компания имеет огромный рынок для замены ранее выпущенных моделей самолета. Производство самолетов этого семейства ведется более 70 лет.
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26.02.2018
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