C-130J идет на замену огромного парка "Геркулесов"



Транспортный самолет C-130J Super Hercules.

Источник: militaryparitet.com Транспортный самолет C-130J Super Hercules.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – 20 лет назад компания Lockheed Martin поставила первый транспортный самолет С-130J Super Hercules для королевских ВВС Великобритании, сообщает flightglobal.com (23 февраля).

В те годы также наблюдались проблемы с доводкой некоторых систем самолета, которых можно сравнить с теперешними проблемами А400М компании Airbus Defense & Space, а именно интеграция двигательной установки и сложная разработка программного обеспечения, которые задерживали реализацию обещанных тактических возможностей.

Эти проблемы С-130J уже решены, и теперь компания поставила 400-й самолет этого типа, которого получили ВВС США. Источник Flight Fleets Analyzer сообщает, что из 375 машин, находящихся на вооружении, более двух третей эксплуатируются ВВС и Корпусом морской пехоты США. За рубежами США самолеты используются в 16 странах мира, проходит сертификационные испытания коммерческий грузовой вариант LM-100J.

Примечательно, что в настоящее время только 30% из более 1200 "Геркулесов" являются версии J, что говорит о том, что компания имеет огромный рынок для замены ранее выпущенных моделей самолета. Производство самолетов этого семейства ведется более 70 лет.