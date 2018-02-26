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Отныне термина "истребитель" нет

27.02.2018 Военный паритет 67 0
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B-2 в сопровождении F-22
B-2 в сопровождении F-22.
Источник: Фейсбук/B-21 Raider, Википедия

"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – США планируют потратить более полумиллиарда долларов на исследования по созданию платформы шестого поколения как "семейства систем", которое в конечном итоге заменит боевые самолеты F-35 и F-22, сообщает sputniknews.com (23 февраля).

По данному направлению в 2019 финансовом году Пентагон запросил 504 млн долл США на исследования, разработку и тестирование, сообщает Military.com 16 февраля. В течение следующих пяти лет ВВС США предлагают инвестировать 9,8 млрд долларов на работы по программе Next-generation air dominance. Сообщается, что в настоящее время проводится "анализ альтернатив, которые помогут определить возможности будущей платформы".

Подход, известный как "семейство систем" (family of systems), показывает, что флот нового поколения военных самолетов не будет отражением поколений истребительной авиации. "Мы специально запретили использовать термин "истребитель""... Воздушные бои - это еще не все, что касается истребительной авиации", заявил прошлым летом бригадный генерал Алекс Гринкевич. Вместо "истребителя" будущее воздушного боя "связано с тем, что может сетецентрика и ее боевые активы в плане дальности, живучести, летальности", сказал генерал.

Отмечается, что концепция "семейства систем" еще не полностью сформирована, единственный вывод заключается в том, что нужно отходить от стремления оснащать рода войск "единым самолетом" как F-35. "Семейство систем" ставит во главу угла возможности боеприпасов, лазеров, датчиков, скорость и другие параметры для выполнения различных миссий", заявила в начале февраля министр ВВС США Хизер Уилсон. По ее словам, превосходство в воздухе будет обеспечиваться возможностями РЭБ, сетецентрики и доминированием в электромагнитной сфере.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35

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