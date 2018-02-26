Решилась судьба четырех фрегатов пр. 11356



Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии.

Источник: ВМС Индии Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии.Источник: ВМС Индии

"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – В среднесрочных планах ВМС Индии (до 2027 года) значится достижение численности боевых кораблей с нынешних 140 до 198 единиц, сообщает сегодня business-standard.com. На этом фоне

Нью-Дели и Москва завершили контрактные переговоры по четырем новым стелс-фрегатам класса Upgraded Krivak III на сумму 3 млрд долл США (775 млн долл за корабль).

Контракт выполнит судостроительная верфь "Янтарь" (Калининград, два фрегата), еще два построит индийская верфь Goa Shipyard Ltd (GSL). Передача первого фрегата состоится в течение 4 лет после подписания контракта.

ВМС Индии уже имеют в своем составе шесть фрегатов данного класса (пр. 11356 – прим. ВП). Первые три были переданы флоту в период с июня 2003 года по апрель 2004 года, еще три с апреля 2012 года по июнь 2013 года. В соответствии с текущим контрактом ВМС Индии будут оперировать 10 кораблями этого типа (наибольшее количество кораблей одного типа во флоте).

Индия хотела построить все четыре фрегата Кривак III в компании GSL по стратегии "Делай в Индии", однако "Янтарь" частично уже построила два корабля для ВМФ России, но российский флот не смог их получить из-за отсутствия средств. Индия предложила их покупку, Россия пошла навстречу.

Кроме того, эти фрегаты столкнулись с эмбарго со стороны Украины, которая отказалась поставить газовые турбины для них после аннексии Россией Крыма. Индия, имеющая тесные военные отношения с Украиной, взяла на себя обязательство оснастить эти фрегаты ГТУ производства украинской компании "Зоря".

Для GSL строительство таких сложных боевых кораблей как фрегаты потребует модернизации объектов и производственных навыков. Тем не менее, военно-морские планировщики считают, что GSL успешно справится с задачей постройки кораблей, так как имеет опыт строительства ракетных корветов и интеграции сложных датчиков.

Новые фрегаты будут иметь те же самые двигатели и конфигурацию вооружения, что и последние три корабля, построенных "Янтарем" - INS Teg (фото), Tarkash и Trikand (будут оснащены ракетными комплексами BrahMos). Индийский флот желает иметь как минимум 24 фрегата всех типов, сейчас имеется всего 10 единиц.