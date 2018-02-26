США по-новому запустят ракеты
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Американская компания SpinLaunch.
Источник: SpinLaunch
Американская компания SpinLaunch работает над системой запуска спутников и ракет, предполагающей использование центрифуги, сообщает TechCrunch.
Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час. Конструкция также допускает запуск на центрифуге ракеты, которая, достигнув некоторой высоты, осуществляет довыведение космического аппарата на требуемую высоту.
В SpinLaunch надеются, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов. Таким образом в компании планируют составить конкуренцию традиционным системам выведения, основанным на химических двигателях.
На создание альтернативной системы запусков SpinLaunch требуется 30 миллионов долларов, к настоящему времени компания располагает 10 миллионами. Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем.
SpinLaunch основал в 2014 году Джонатан Яни, тогда же продавший производителя беспилотников Titan Aerospace интернет-гиганту Google.
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26.02.2018
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