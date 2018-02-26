США по-новому запустят ракеты



Американская компания SpinLaunch.

Источник: SpinLaunch Американская компания SpinLaunch.Источник: SpinLaunch

Американская компания SpinLaunch работает над системой запуска спутников и ракет, предполагающей использование центрифуги, сообщает TechCrunch.

Издание отмечает, что проектируемое устройство, которое катапультирует полезную нагрузку в космос, позволит ей развивать скорость около 4,8 тысячи километров в час. Конструкция также допускает запуск на центрифуге ракеты, которая, достигнув некоторой высоты, осуществляет довыведение космического аппарата на требуемую высоту.

В SpinLaunch надеются, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов. Таким образом в компании планируют составить конкуренцию традиционным системам выведения, основанным на химических двигателях.

На создание альтернативной системы запусков SpinLaunch требуется 30 миллионов долларов, к настоящему времени компания располагает 10 миллионами. Американская компания работает в условиях секретности, доступ на ее официальный сайт защищен паролем.

SpinLaunch основал в 2014 году Джонатан Яни, тогда же продавший производителя беспилотников Titan Aerospace интернет-гиганту Google.