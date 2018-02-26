Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%

27.02.2018 ТАСС 116 0
0
Понравилась новость?
 +1
Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4"
Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В настоящее время соответствующий показатель составляет 67%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Доля современной техники в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в настоящее время составляет 67%, к 2021 году она увеличится до 70%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства в понедельник.

"За последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 комплексов нового поколения, в результате чего доля современной техники достигла 67%. Планируется, что к 2021 году войска РЭБ будут укомплектованы личным составом на 95%, а уровень оснащенности современной техникой составит 70%", - заявил Шойгу.

По его словам,в настоящее время создана сбалансированная структура войск РЭБ, выстроена современная система вооружения, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты во всех звеньях управления. "Создано 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника, увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза",- сказал министр обороны. Он подчеркнул, что эти средства разработаны с учетом перспектив развития систем управления войсками и оружием иностранных государств.

"С поставкой новой техники повысилась интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016-2017 годах было проведено более 220 тактикоспециальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных",- сообщил Шойгу. Министр отметил, что в одном из самых крупных учений - "Электрон-2016" - приняло участие более 30 соединений и воинских частей РЭБ вооруженных сил России и Белоруссии, было привлечено более 460 образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Помимо этого, в прошлом году отрабатывались задачи железнодорожной переброски сил и средств РЭБ более чем на 2 тыс. км, а также комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиационных ударов условного противника. Результаты учения, а также опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии учтены в новых уставных документах войск РЭБ", - добавил министр обороны.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 01:55
  • 6
Су-57 проходит проверку сирийским небом
  • 27.02 01:43
  • 1
Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс
  • 27.02 01:24
  • 1
Северный флот получил два катера типа БК-16
  • 26.02 23:00
  • 6339
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 22:57
  • 49
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 22:53
  • 4
Шоковая терапия для Запада
  • 26.02 22:12
  • 70
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 26.02 21:30
  • 2
"Статус-6": что говорит Россия о своей ядерной торпеде на 100 мегатонн
  • 26.02 20:26
  • 7
Индия намерена отказаться от проведения тендера на однодвигательные истребители и начать MMRCA-2
  • 26.02 20:15
  • 1
Перспективный российский скоростной вертолет может получить беспилотную версию
  • 26.02 19:48
  • 2
Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
  • 26.02 19:38
  • 1
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле "Протона" и "Ангары"
  • 26.02 19:31
  • 6
Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук
  • 26.02 19:24
  • 1
Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей
  • 26.02 19:13
  • 65
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
другие обсуждаемые темы