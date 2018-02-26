Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%



Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В настоящее время соответствующий показатель составляет 67%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Доля современной техники в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в настоящее время составляет 67%, к 2021 году она увеличится до 70%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства в понедельник.

"За последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 комплексов нового поколения, в результате чего доля современной техники достигла 67%. Планируется, что к 2021 году войска РЭБ будут укомплектованы личным составом на 95%, а уровень оснащенности современной техникой составит 70%", - заявил Шойгу.

По его словам,в настоящее время создана сбалансированная структура войск РЭБ, выстроена современная система вооружения, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты во всех звеньях управления. "Создано 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника, увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза",- сказал министр обороны. Он подчеркнул, что эти средства разработаны с учетом перспектив развития систем управления войсками и оружием иностранных государств.

"С поставкой новой техники повысилась интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016-2017 годах было проведено более 220 тактикоспециальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных",- сообщил Шойгу. Министр отметил, что в одном из самых крупных учений - "Электрон-2016" - приняло участие более 30 соединений и воинских частей РЭБ вооруженных сил России и Белоруссии, было привлечено более 460 образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Помимо этого, в прошлом году отрабатывались задачи железнодорожной переброски сил и средств РЭБ более чем на 2 тыс. км, а также комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиационных ударов условного противника. Результаты учения, а также опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии учтены в новых уставных документах войск РЭБ", - добавил министр обороны.