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Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников

27.02.2018 ТАСС 123 0
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Центр управления обороной
Национальный центр управления обороной.
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Залы названы в честь Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и др.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"В рамках работы по сохранению военного исторического наследия мною принято решение присвоить имена выдающихся военачальников основным залам Национального центра управления обороной", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи. "Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова", - добавил Шойгу.
26.02.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Ушаков
Персоны
Шойгу Сергей

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