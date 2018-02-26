Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
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Национальный центр управления обороной.
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Залы названы в честь Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и др.
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"В рамках работы по сохранению военного исторического наследия мною принято решение присвоить имена выдающихся военачальников основным залам Национального центра управления обороной", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи. "Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова", - добавил Шойгу.
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26.02.2018
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