Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников



Национальный центр управления обороной.

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Национальный центр управления обороной.Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Залы названы в честь Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и др.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"В рамках работы по сохранению военного исторического наследия мною принято решение присвоить имена выдающихся военачальников основным залам Национального центра управления обороной", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Так, залы корпуса 17Б будут названы в честь легендарных полководцев и флотоводцев прошлого, а залы корпуса 17А - в честь знаменитых военных деятелей современной эпохи. "Сегодня заседание коллегии министерства обороны проходит в зале управления имени генералиссимуса Суворова. Другие залы получили имена адмирала Ушакова, генерал-фельдмаршала Кутузова, Маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Огаркова и Шапошникова", - добавил Шойгу.