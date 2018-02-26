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Более 3,6 тыс. объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году

27.02.2018 ТАСС 105 0
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на эти цели выделено более 117 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. 600 объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году, на эти цели выделено более 117 млрд рублей. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

"На заседании рассмотрим проект перечня объектов капитального строительства на текущий год, который включает более 3 тыс. 600 зданий и сооружений", - сказал он.

По его словам, в этом году на цели капстроительства предусмотрено 117,6 млрд рублей, из которых 93,9 млрд рублей - на возведение специальных и военных объектов, в том числе для размещения нового вооружения и военной техники. "Объем основных фондов, вводимых на один рубль вложенных инвестиций, увеличился в пять раз", - отметил министр обороны.

Он сообщил, что всего за последние пять лет в интересах Минобороны РФ построено 10 тыс. 480 зданий и сооружений, основные усилия сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, арсеналов комплексного хранения. Кроме того, большое внимание уделяется улучшению учебно-материальной базы военных образовательных и медицинских учреждений.

"Отмечу, что в последние годы темпы обновления военной инфраструктуры значительно возросли. В то же время удалось существенно сократить сроки строительства и затраты на него. Этому способствовали строгая синхронизация мероприятий, внедрение новых технологий строительства, переход на единые стандарты и типовые проекты", - подчеркнул Шойгу.

По словам главы ведомства, география строительства объектов Министерства обороны обширна - от Калининграда до Курильских островов и от южных военных баз до Арктики. "С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. м. Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира", - отметил он. Шойгу добавил, что благодаря поддержке верховного главнокомандующего мероприятия капитального строительства впервые включены в государственную программу вооружения, утвержденную в декабре 2017 года.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Шойгу Сергей
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Медицина
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