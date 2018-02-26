Интенсивность боевой подготовки войск в 2017 году повысилась на 15%
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что этого удалось достичь через совершенствование учебно-материальной базы
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Интенсивность боевой подготовки в войсках выросла в 2017 году на 15%, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Благодаря совершенствованию учебно-материальной базы интенсивность боевой подготовки повысилась на 15%. Одновременно увеличилась и нагрузка на учебные объекты. В среднем она составляет 98%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны в понедельник.
Он также отметил, что для сокращения времени подготовки объектов к практическим занятиям, а также оборудования дополнительных районов учений, в текущем году на полигоны будут поставлены более 3,5 тыс. единиц радиоуправляемого оборудования.
"Только в 2017 году обустроено 77 полигонов. В сравнении с 2013 годом оснащенность войск современным учебным оборудованием увеличилась в 2,5 раза. За пять лет в войсках построено и оборудовано свыше 11 тыс. учебных объектов", - сказал Шойгу. По его словам, применение типовых решений позволило военным строителям вдвое сократить сроки ввода в эксплуатацию и снизить финансовые затраты.
"Наиболее эффективно развивается инфраструктура военных городков, оснащаются полигоны и специальные объекты для проведения Армейских международных игр и учебно-боевых мероприятий", - добавил министр.
Кроме того, в парке "Патриот" создан уникальный многофункциональный огневой центр, на базе которого в июне 2017 года прошел первый чемпионат мира по практической стрельбе с участием команд из 41 государства, напомнил Шойгу.
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26.02.2018
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