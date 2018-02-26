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Песков рассказал о содержании послания Путина Федеральному Собранию

27.02.2018 РИА Новости 100 0
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оценки работы и перспективы на будущее в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будут совпадать с его программой на выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному Собранию 1 марта.

"Поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности появления новых "майских указов" по итогам обращения главы государства к Федеральному Собранию.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
26.02.2018
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Страны
Россия
Персоны
Жириновский Владимир
Путин Владимир

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