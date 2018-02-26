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Кремль анонсировал встречу Путина с канцлером Австрии

27.02.2018 РИА Новости 63 0
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Москва. Архивное фото
Москва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем 28 февраля обсудит двусторонние отношения, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого февраля президент РФ Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
26.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Персоны
Путин Владимир

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