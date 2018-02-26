Кремль анонсировал встречу Путина с канцлером Австрии
|
|
Москва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем 28 февраля обсудит двусторонние отношения, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать восьмого февраля президент РФ Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
|
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2018 РФ предлагает создать международную комиссию под эгидой ООН для оценки ситуации в Ракке
27.02.2018 Песков рассказал о содержании послания Путина Федеральному Собранию
27.02.2018 Песков подтвердил факт подписания новой Госпрограммы вооружений
27.02.2018 Дмитрий Рогозин: президент России Владимир Путин подписал госпрограмму вооружения
27.02.2018 Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
27.02.2018 РФ заместила продукцию из стран ЕС и НАТО в 200 образцах вооружений и техники
27.02.2018 Рогозин сообщил о подписании президентом РФ новой госпрограммы вооружения