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Минобороны Латвии приступает ко второму этапу закупки ББМ с колесной формулой 4x4

27.02.2018 ЦАМТО 66 0
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Oncilla 4x4
Легкий бронетранспортер Oncilla 4x4 ВС Сенегала.
Источник: army-guide.com

ЦАМТО, 26 февраля. Минобороны Латвии объявило о завершении первого этапа торгов в рамках проекта закупки легких и средних тактических бронемашин с колесной формулой 4x4.

Претенденты для участия в процедуре дальнейших переговоров были выбраны на основе ранее определенных критериев.

Всего для участия в процедуре свои заявки представили 12 претендентов, 6 из которых были допущены министерством для участия во втором этапе торгов. В их число вошли Paramount Group (ЮАР), консорциум Israel Aerospace Industries (Израиль) и AS UPB (Латвия), Otokar (Турция), Oy Sisu Auto (Финляндия), AM General (США) и Oshkosh Defense (США). Запрос о предложениях будет передан отобранным финалистам в ближайшие недели.

Закон о закупках в области обороны и безопасности предусматривает, что процедура торгов должна проводиться в два этапа. На текущий момент завершен первый этап (предварительный отбор участников торгов).

На втором этапе выбранные участники торгов должны будут представить подробное предложение и транспортные средства для испытаний. Затем комиссия по закупкам проведет полную оценку предложений и испытания техники в реальных условиях эксплуатации для определения их соответствия требованиям ВС Латвии.

Как сообщалось ранее, закупаемые бронемашины высокой проходимости (4x4) должны значительно повысить тактическую мобильность ВС Латвии и восполнить недостаток техники в боевых подразделениях. Поставляемая техника должна быть бронирована и обеспечивать возможность установки необходимых вооружений.

Закупаемая техника также будет играть важную роль в реализации проектов развития артиллерии, ПВО и Национальной гвардии. Она будет применяться для перевозки войск и грузов, управления, а также оказания медицинской помощи.
26.02.2018
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Страны
Израиль
Латвия
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Финляндия
ЮАР
Компании
AM General
IAI
Oshkosh
Paramount Group
Проекты
Медицина

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