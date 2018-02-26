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Минобороны Болгарии намерено приобрести новые ББМ, корабли и истребители

27.02.2018 ЦАМТО 64 0
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Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Источник: armyrecognition.com

ЦАМТО, 26 февраля. В конце марта Минобороны Болгарии намерено представить правительству страны предложение о выделении финансирования в сумме 3,5 млрд. левов (2,2 млрд. долл.) на реализацию ряда проектов закупки ВиВТ, включая поставку новых бронированных машин, патрульных кораблей и истребителей.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление национальному телеканалу BNT-1 министра обороны страны Красимира Каракачанова, Болгария инициирует проект приобретения новых бронемашин, возобновит тендеры на поставку новых истребителей для замены МиГ-29, а также двух многоцелевых модульных патрульных кораблей.

Как сообщалось ранее, МО Болгарии намерено приобрести до 198 ББМ с колесной формулой 8х8. Финская компания Patria заявляла о намерении принять участие в программе и даже обеспечить лицензионное производство ББМ AMV 8x8 на территории страны. В настоящее время на вооружении ВС Болгарии в основном состоит советская бронетехника, включая БТР-60ПБ с колесной формулой 8х8 и БРДМ-2. Другими потенциальными претендентами считаются Rheinmetall Defence с ББМ "Боксер", французская Nexter с VBCI и General Dynamics European Land Systems с "Пиранья".

Министерство финансов Болгарии в настоящее время рассматривает также возможность возобновления конкурса на поставку новых патрульных кораблей с учетом того, что ранее на их покупку было выделено недостаточно средств.

Как сообщал ЦАМТО, частная болгарская судостроительная компания MTG Dolphin, одержавшая победу в тендере на поставку двух многоцелевых модульных патрульных кораблей для ВМС Болгарии, 20 декабря 2017 года уведомила МО Болгарии, что прекращает переговоры о подписании контракта. Комментируя проблему, Министерство обороны Болгарии сообщило, что основной причиной отказа MTG Dolphin от участия в проекте стало снижение его стоимости. Первоначально выделенных из бюджета на реализацию проекта 820 млн. левов было достаточно, однако в связи с введенными 1 января 2017 года изменениями в налоговое законодательство, закупки вооружений стали облагаться НДС (20%). Это сократило бюджет на 164 млн. левов (96 млн. долл.) и привело к отказу от участия в нем большинства претендентов.

Основными кандидатами на поставку новых истребителей для ВВС Болгарии являются шведская Saab с JAS-39 "Грипен", американская Lockheed Martin с F-16 и европейский консорциум Eurofighter с истребителем "Тайфун". Не исключено, что МО Болгарии также направит запросы на поставку других самолетов, включая "Рафаль" французской Dassault.

Министр отметил, что он не планирует спешить с реализацией проектов закупки, и намерен эффективно потратить выделяемые средства.

По различным причинам, включая экономические и политические, модернизация парка вооружений ВС Болгарии продвигается с серьезными задержками. До начала новых тендеров на покупку ББМ, кораблей и самолетов, выделение средств на их закупку еще должны рассмотреть и одобрить правительство и парламент страны. Продолжительная процедура может привести к тому, что практическая реализация программ может начаться не ранее следующего года.
26.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Болгария
США
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
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VBCI
БРДМ-2
БТР-60
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