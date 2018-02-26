Минобороны Иордании снимет с вооружения британские танки

Военное руководство Иордании приняло решение снять с вооружения Challenger 1, сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.

Танки Challenger 1 (Al Hussein) иорданской армии. Yousef Allan / армия Иордании

"Королевская иорданская армия сейчас имеет восемь регулярных танковых батальонов, четыре из которых оснащены суммарно 182 полученными от США основными танками М60А3, модернизированными с установкой системы управления огнем Raytheon Integrated Fire Control System (IFCS). Четыре других батальона оснащены бывшими британскими основными танками Challenger 1, именуемыми в Иордании Al Hussein", – говорится в материале.

В 1999-2004 годах Иордания выкупила у британской армии практически весь парк устаревших танков, получив суммарно 404 единицы. Теперь принято решение поэтапно снять с вооружения все танки Challenger 1, оставив на вооружении только модернизированные М60А3.

Взамен планируется оснастить два батальона приобретаемыми из наличия итальянской армии пушечными бронированными машинами Centauro 1 с колесной формулой 8х8. Всего будет приобретена 141 машина.

Еще один механизированный батальон вооружат БМП Marder 1A3, списанных в Германии. В качестве помощи бундесвер планирует передать 50 машин.

Кроме того, от США Иордания получила в общей сложности 500 колесных бронированных машин MRAP типов Caiman, Cougar и RG-33L, из числа экспуатировавшихся американцами в Ираке и Афганистане.