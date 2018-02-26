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Тотальный радар Су-57

27.02.2018 Известия.ru 99 0
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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Павел Новиков

Новая РЛС обеспечит пилоту полную информацию об окружающей обстановке

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили "умную обшивку". Антенны радиолокационной станции Н036 "Белка" теперь размещаются не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета. По оценке экспертов, это обеспечит российскому истребителю расширенные возможности. Машина получит круговой обзор на сотни километров, и пилот будет своевременно предупрежден об опасности.

Традиционно антенны радара устанавливаются в носовой части истребителя в специальных обтекателях из радиопрозрачного материала. При этом станция плотно вписана в конструкцию самолета и не снижает его скорость и маневренность. Теоретически такое размещение РЛС обеспечивает обзор примерно на 180 градусов. Радар не видит противника, который атакует сзади или со стороны крыльев.

В Научно-исследовательском институте приборостроения им. В.В. Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") "Известиям" заявили, что в ходе летных испытаний радиолокационная станция Н036 подтвердила заявленные параметры. Эта РЛС обеспечит превосходство российского самолета над любым противником, в том числе американскими истребителями пятого поколения: F-22 и F-35.

 — Характеристики радара подтверждены в основных режимах — при сканировании воздушного пространства и земной поверхности, — рассказал "Известиям" гендиректор НИИП Юрий Белый. — Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения. Например, в части так называемой умной обшивки — когда активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены по телу истребителя.

"Белка" выполнена по технологии АФАР. Традиционную антенну заменяет так называемая антенная решетка — конструкция из сотен небольших элементов, которые самостоятельно излучают и принимают сигнал. Одна такая система размещена в носовой части Су-57, еще две — в предкрылках (отклоняемые поверхности на передних кромках крыла). Всего в конструкции Су-57 предусмотрено шесть радиолокационных систем, но их точная конфигурация не разглашается. При этом антенны комплекса работают в разных диапазонах.

По сравнению с традиционными локаторами, РЛС с АФАР имеют увеличенную дальность обнаружения целей, получают более точную картинку как воздушных, так и наземных объектов. Они также лучше защищены от радиоэлектронных помех. Поэтому "Белка" способна решать широкий спектр задач: поиск и обнаружение воздушных и наземных целей, применение оружия, навигация и картографирование.

Как рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков, распределение по поверхности Су-57 элементов РЛС обеспечит фактически полный обзор воздушной обстановки.

— Летчик увидит всё, что вокруг него происходит, по всем направлениям, — отметил Алексей Леонков. — В современном воздушном бою, когда по самолету бьют и ПВО, и авиация противника, круговой обзор дает большое преимущество. На Су-57 компоненты РЛС, скорее всего, размещены в передней кромке крыла, сверху фюзеляжа и под ним, а также в хвостовом оперении. Использование антенн, работающих в разных диапазонах, практически сводит на нет все стелс-новации F-22 и F-35.

Самолет Т-50 (прототип Су-57) совершил первый полет 29 января 2010 года. Летные испытания с бортовой РЛС с АФАР продолжаются с 2012 года. Ожидается, что серийные поставки Су-57 (эти машины в перспективе придут на смену Су-27) российским ВКС начнутся в 2019 году. На днях агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники сообщило о перебазировании двух Су-57 в Сирию и о возможности боевых испытаний истребителей в этой стране.


Сергей Вальченко, Алексей Рамм, Александр Круглов
26.02.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
Н036 "Белка"
ПАК ФА
Су-27
Компании
Алмаз-Антей
НИИП Тихомирова
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АФАР

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