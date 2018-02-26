Новая тактика армии России попала на видео
|
|
Учения ВС РФ.
Источник: rg.ru
Минобороны России опубликовало видео с учений на полигоне Погоново под Воронежем. Там командирам батальонов и дивизионов общевойсковой армии Западного военного округа продемонстрировали тактику ударно-огневых контуров на больших дистанциях.
Ударно-огневой контур предполагает объединение различных видов и родов войск под единым командованием для выполнения конкретной боевой задачи. К примеру, разведки и артиллерии по принципу "обнаружил-уничтожил": информация о выявленных целях, минуя штабы, попадает непосредственно к наводчикам орудийных расчетов.
На Погоново был разыгран эпизод охоты на вражескую артиллерию с ускользающей приманкой. Танки открыли огонь с закрытых позиций, изображая пушки (поскольку обычно танки не стреляют вне зоны видимости). Постреляв немного, Т-72 двинулись вперед. Батарея противника открыла ответный огонь по пустым танковым окопам и обнаружила себя - расположение орудий засекли беспилотники и радары артиллерийской разведки. Вражеские пушки накрыли залпы уже настоящих гаубиц и самоходок "Мста-М", а добили доехавшие к тому времени танки. Действия артиллерии и танков координировали беспилотники "Орлан-10".
- Особенностью учений стал уникальный метод поражения целей на дальностях до 12 километров, - рассказал заместитель командующего армией генерал-майор Тимур Трубиенко.
За показательным учением наблюдали более 200 командиров батальонного звена, в маневрах приняли участие более тысячи военных и свыше 100 единиц боевой техники.
Антон Валагин (Воронеж)
|
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
22.09.2016 Мотострелки ЗВО на учениях пресекли условный прорыв госграницы
05.09.2016 Российские танкисты проводят "дуэли" на танках Т-72Б в горах Армении
17.11.2015 Залп по черным знаменам
02.10.2015 Сухопутные войска РФ получат 11 тысяч образцов бронетанковой техники
09.06.2012 Для Сухопутных войск лето будет жарким