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Новая тактика армии России попала на видео

27.02.2018 Российская газета 79 0
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Учения ВС РФ
Учения ВС РФ.
Источник: rg.ru

Минобороны России опубликовало видео с учений на полигоне Погоново под Воронежем. Там командирам батальонов и дивизионов общевойсковой армии Западного военного округа продемонстрировали тактику ударно-огневых контуров на больших дистанциях.



Ударно-огневой контур предполагает объединение различных видов и родов войск под единым командованием для выполнения конкретной боевой задачи. К примеру, разведки и артиллерии по принципу "обнаружил-уничтожил": информация о выявленных целях, минуя штабы, попадает непосредственно к наводчикам орудийных расчетов.

На Погоново был разыгран эпизод охоты на вражескую артиллерию с ускользающей приманкой. Танки открыли огонь с закрытых позиций, изображая пушки (поскольку обычно танки не стреляют вне зоны видимости). Постреляв немного, Т-72 двинулись вперед. Батарея противника открыла ответный огонь по пустым танковым окопам и обнаружила себя - расположение орудий засекли беспилотники и радары артиллерийской разведки. Вражеские пушки накрыли залпы уже настоящих гаубиц и самоходок "Мста-М", а добили доехавшие к тому времени танки. Действия артиллерии и танков координировали беспилотники "Орлан-10".

- Особенностью учений стал уникальный метод поражения целей на дальностях до 12 километров, - рассказал заместитель командующего армией генерал-майор Тимур Трубиенко.

За показательным учением наблюдали более 200 командиров батальонного звена, в маневрах приняли участие более тысячи военных и свыше 100 единиц боевой техники.


Антон Валагин (Воронеж)
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

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