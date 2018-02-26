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Росгвардию вооружат боевыми роботами

27.02.2018 Российская газета 97 0
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Источник: rg.ru

Руководство Росгвардии прорабатывает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Их планируется использовать для повышения антитеррористической защищенности и охраны различных объектов. Об этом заявил первый заместитель начальника федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, генерал-полковник Сергей Меликов.

Как сообщает "Интерфакс", военачальник отметил, что офицеры Росгвардии входят в состав рабочей группы при Минобороны России по развитию роботехники. Он также подчеркнул, что применение роботов Росгвардией имеет свою специфику, отличающуюся от тактики военных роботов на поле боя. Прежде всего, как сказал Сергей Меликов, боевые роботы в составе Росгвардии могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью".

Ранее "РГ" сообщала, что роботизированные комплексы активно используются в различных силовых ведомствах страны. Например, сухопутные участки государственной границы России оснащаются интеллектуальной системой, способной автоматически собирать и анализировать информацию о нарушении рубежей страны. Контролировать обстановку на удаленных и труднодоступных направлениях будут беспилотные летательные аппараты. На морских направлениях продолжится наращивание возможностей системы автоматизированного технического контроля за надводной обстановкой.

В испытательном центре Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ проходит тестирование целый ряд перспективных роботехнических комплексов, в том числе "Нерехта", "Кунгас" и "Уран-9". Разработкой робота под названием "Соратник" занимается оружейный концерн "Калашников".

Наиболее известен из них боевой робот "Нерехта", который может быть оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом Калашникова. Конструкторы утверждают, что могут вооружить его автоматическим гранатометом АГ-30М или противотанковыми ракетными комплексами. Схожее вооружение имеет также робот "Соратник", способный при весе до семи тонн развивать скорость до 40 километров в час. Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметов калибра 7,62 и 12,7-мм, 30-мм гранатомета типа АГ-17А и 40-мм автоматического гранатомета.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до пяти тысяч метров днем и до трех тысяч метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.


Николай Грищенко
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Атака
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