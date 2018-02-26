ULA планирует запустить новую тяжелую ракету в 2020 году



Рисунок РН Vulcan.

Источник: spaceflightnow.com Рисунок РН Vulcan.Источник: spaceflightnow.com

Ракета-носитель Vulcan будет стоить около $100 млн

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский консорциум United Launch Alliance (ULA) ведет разработку технологии, которая позволит существенно удешевить запуски ее будущей тяжелой ракеты-носителя Vulcan, первый старт которой ожидается уже в 2020 году. Об этом изданию Business Insider рассказал глава консорциума Тори Бруно.

"Первый полет Vulcan произойдет в середине 2020 года", - сказал он, добавив, что цена одной ракеты составит около $100 млн. Это на 70% меньше, чем у тяжелой Delta IV.

Вопрос стоимости отправки больших грузов на орбиту, в частности, к Международной космической станции, - один из ключевых в конкурентной борьбе между ULA, являющимся совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin, и частной компаний SpaceX.

В начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) SpaceX запустила свою сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Стоимость носителя составляет $90 млн, тогда как одна Delta IV обходится в $350 млн. Такая разница в цене обусловлена тем, что ступени Falcon Heavy - не расходный материал, после отделения они совершают посадку и их можно использовать повторно. Эта технология - одно из самых известных достижений SpaceX.

Delta IV может доставить на низкую орбиту почти 32 тонны грузов. "Иногда недостаточно просто сказать: "Эй, у меня правда большая ракета". Порой вам нужно, чтобы ракета могла сделать что-то достаточно уникальное и необычное, уже достигнув орбиты", - заметил Бруно.

Ожидается, что грузоподъемность Vulcan увеличат до 40 тонн. И хотя полезная нагрузка Falcon Heavy составляет целых 70 тонн, в ULA считают, что смогли найти ряд решений, выгодно отличающих их продукцию от носителей компании Илона Маска.

В первую очередь речь идет о второй ступени, которую в ULA хотят сделать многофункциональной. На Falcon Heavy в качестве топлива для верхней ступени используется специальный ракетный керосин, который в космосе замерзает за несколько часов. На Vulcan же хотят применить криогенный кислород и водород, которые более устойчивы к экстремально низким температурам.

В результате вторую ступень можно будет оставить на орбите и использовать в дальнейшем. "Практично будет вновь заправлять их в космосе и использовать для других целей, или же просто в качестве шаттлов для тяжелых грузов, которые нужно подхватить на низкой орбите, и затем направить в любую точку Солнечной системы", - полагает Бруно. Такая схема, в частности, может быть использована для доставки чего-либо на Луну в случае ее дальнейшего освоения.

Есть в ULA задумки и насчет первых ступеней ракеты. Возвращать их целиком, как это делает SpaceX, не планируют. Речь идет о безопасном возврате самой дорогой их части - двигателя. Технология SpaceX имеет серьезный недостаток - для успешной посадки первой ступени нужен запас топлива, но его не остается при большой загрузке ракеты. В таких случаях ступени просто безвозвратно падают в океан.

"У вас получится сохранить не всю стоимость ускорителя, но большую часть. Самый дорогой компонент ускорителя - это ракетный двигатель. Это примерно две трети от общей стоимости", - пояснил глава ULA. В теории механизм спасения двигателя работает следующим образом - после доставки груза на орбиту двигатель отделяется и вокруг него надувается конусовидная защитная оболочка, которая позволяет ему войти в атмосферу невредимым, скорректировав угол падения. После этого раскрывается парашют. В небе его крюком цепляет транспортный вертолет, чтобы не дать двигателю упасть в воду или в другую агрессивную среду.

Delta IV должна быть "отправлена в отставку" после 2020 года, на который запланирован первый запуск Vulcan. Вторая ступень, которую можно будет дозаправить, согласно плану, впервые будет запущена в 2023 или в 2024 году, первая ступень с отделяемыми двигателями - несколько позже.