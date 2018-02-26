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Верфь NASSCO передала ВМС США экспедиционную морскую базу ESB-4

27.02.2018 ЦАМТО 81 0
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ВМС США
ВМС США.
Источник: Василий Батанов / РИА Новости

ЦАМТО, 26 февраля. Компания General Dynamics NASSCO объявила о состоявшейся 22 февраля церемонии передачи командованию морских перевозок ВМС США четвертой экспедиционной морской базы (ESB – Expeditionary Sea Base) "Хершель Вуди Уильямс".

Строительство корабля началось на предприятии NASSCO в Сан-Диего в октябре 2015 года. Церемонии крещения судна состоялась 21 октября 2017 года. Поставка была произведена после успешного завершения комплексных морских испытаний, проходивших с 15 по 19 января.

База будет применяться для выполнения различных задач, включая противоминную борьбу, операции по борьбе с пиратством, обеспечение безопасности на море, гуманитарные операции, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2011 года с компанией NASSCO был подписан контракт стоимостью 744,123 млн. долл. на создание рабочего проекта и постройку первых двух мобильных десантных платформ/передовых плавучих баз на позиции (MLP – Mobile Landing Platform). В июне 2011 года NASSCO подписала с командованием ВМС США контракт на закупку материалов с длительными сроками изготовления для постройки третьей платформы в версии "передовой плавучей базы на позиции" (AFSB). В июне 2014 года ВМС США заключили с NASSCO начальный контракт на закупку материалов для постройки четвертого корабля серии в версии "передовой плавучей базы на позиции" "Хершель Вуди Уильямс".

В 2015 году ВМС США внесли изменения в классификацию нескольких классов кораблей. Мобильные десантные платформы MLP получили обозначение "экспедиционный перегрузочный корабль-док" (Expeditionary Transfer Dock), а передовые плавучие базы на позиции AFSB – "мобильная экспедиционная база" (Expeditionary Mobile Base), а позднее "экспедиционная морская база" (Expeditionary Sea Base).

Церемония закладки киля головной платформы, (MLP-1) "Монфор Пойнт", состоялась 19 января 2012 года. В мае 2013 года она была передана ВМС США. (MLP-2) "Джон Гленн" была поставлена американскому флоту в марте 2014 года. Третье судно, (ESB 3) "Льюис Б.Пуллер", в версии экспедиционной морской базы было передано ВМС США 12 июня 2015 года. В настоящее время ранее поставленные суда носят обозначения (ESD-1) "Монфор Пойнт", (ESD-2) "Джон Гленн" и (ESB-3) "Льюис Б.Пуллер".

Контракт на закупку материалов с длительными сроками изготовления и инженерную поддержку строительства пятого судна серии в версии "экспедиционная морская база" (ESB-5) ВМС США заключили с NASSCO в июне 2016 года. В декабре 2016 года был подписан основной контракт стоимостью 324,452 млн. долл. на постройку этого корабля. Закладка киля ESB-5 "Мигель Кит" (Miguel Keith) состоялась 30 января 2018 года. В настоящее время степень готовности судна составляет 60%. Его поставка запланирована на март 2019 года.
26.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Компании
General Dynamics

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