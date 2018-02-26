Минобороны Индии отказалось от планов лицензионного производства однодвигательного истребителя



Первый модернизированный индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) одноместный истребитель Dаssault Mirage 2000Н ВВС Индии (индийский военный номер КF142) в экспозиции по случаю 84-летия ВВС Индии на авиабазе Хиндон, 08.10.2016.

Источник: R.S. Chauhan, Aditya Singh Chauhan / www.sps-aviation.com Первый модернизированный индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) одноместный истребитель Dаssault Mirage 2000Н ВВС Индии (индийский военный номер КF142) в экспозиции по случаю 84-летия ВВС Индии на авиабазе Хиндон, 08.10.2016.Источник: R.S. Chauhan, Aditya Singh Chauhan / www.sps-aviation.com

ЦАМТО, 26 февраля. Минобороны Индии дало указание командованию ВВС страны отказаться от реализуемой в течение двух лет процедуры покупки 114 однодвигательных многофункциональных истребителей, которые планировалось производить в стране по лицензии.

При этом предлагается изменить требования конкурса и включить возможность приобретения двухдвигательных платформ.

Как сообщили Jane's Defence Weekly официальные источники, МО Индии недавно обратилось к командованию ВВС с предложением внести в запрос об информации (RFI), который направляется ведущим иностранным производителям, поставку как одно- так и двухдвигательных платформ.

При этом, по информации анонимного источника Jane's, основное внимание в запросе должно быть уделено боевым возможностям самолета, а не количеству двигателей, которыми он оснащен.

По данным источника, ограниченное количество самолетов планируется приобрести в готовом виде у компании-производителя, а большая их часть должна быть собрана в Индии по лицензии совместным предприятием, сформированным частной индийской компанией и фирмой-производителем. Общее количество приобретаемых самолетов в настоящее время определяется.

ВВС Индии стремятся всеми способами не допустить дальнейшего сокращения истребительных эскадрилий, количество которых уже снизилось с 42 одобренных правительством до 31. Однако, как ожидается, к 2022 году это число может сократиться до 23 после снятия с вооружения 10-12 эскадрилий устаревших самолетов МиГ-21 и МиГ-27 (в общей сложности около 180-200 ед.).

Первоначально ВВС Индии планировали для замены снимаемых с вооружения истребителей приобрести 114 новых однодвигательных машин, 18 из которых предполагалось закупить у производителя, а оставшиеся собрать по лицензии на совместном предприятии в Индии. Ожидалось, что в итоге по этой программе может быть приобретено около 190-200 новых самолетов.

Несмотря на то, что официально тендер объявлен не был, основными кандидатами на поставку рассматривались американская Lockheed Martin с истребителем F-16 Блок.70 и шведская Saab с JAS-39E/F "Грипен". Претенденты достигли договоренностей с несколькими частными индийскими производителями в ожидании начала проекта.

Сейчас высокопоставленные источники Jane's сообщают, что указание министерства включить в запрос поставку истребителей с одним и двумя двигателями фактически должно привести к "возобновлению" аннулированного в 2015 году тендера на поставку 126 средних многоцелевых истребителей (MMRCA).

Тендер на поставку самолетов MMRCA был аннулирован в апреле 2015 года после достижения соглашения о покупке истребителей "Рафаль" французской компании Dassault Aviation. Договоренность о лицензионной постройке этих самолетов в Индии не была достигнута из-за разногласий по вопросу передачи технологий компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В итоге в сентябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение на поставку 36 выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации самолетов "Рафаль", включая 28 в одноместной версии и 8 – двухместной. Стоимость продажи составила 590 млрд. рупий (9,1 млрд. долл.). Поставки должны начаться в сентябре 2019 года.

По мнению официальных представителей индийской промышленности, разработчики в рамках нового тендера предложат те же платформы, что и по программе MMRCA, включая "Тайфун" (Eurofighter), "Рафаль" (Dassault Aviation), МиГ-35 ("Рособоронэкспорт"), JAS-39E/F "Грипен" (Saab), F-16IN (Lockheed Martin) и F/A-18E/F "Супер Хорнет" (Boeing). Официальные лица в индийском военном ведомстве сообщили, что МО и ВВС Индии оценят дополнительное оборудование, которое появилось на этих платформах уже после проведения тендера MMRCA.

Как заявил Jane's индийский военный аналитик маршал авиации в отставке В.К.Бхатия, дефекты системы принятия решений и недостатки процедуры закупок приводят к затягиванию процесса закупки истребителей для ВВС Индии. По его мнению, решение по новому истребителю будет принято не ранее 2023-2024 гг., а может быть и позднее.

По оценке аналитиков Jane's, отказавшись от планов лицензионного производства однодвигательного истребителя, Министерство обороны Индии, предположительно, намерено поддержать программу национального легкого боевого самолета "Теджас" (LCA), который производится в категории "Делай в Индии".

По мнению высокопоставленных офицеров ВВС Индии, принятие на вооружение второго однодвигательного истребителя, понизило бы статус "Теджас" и отрицательно сказалось бы на инициативе правительства, предусматривающей снижение зависимости от импорта вооружений.

Таким образом, Министерство обороны полагает, что "Теджас" в конечном итоге сможет соответствовать требованиям ВВС к легким истребителям, а 272 построенные по российской лицензии истребителя Су-30МКИ обеспечат потребности ВВС в более тяжелой боевой платформе.

Тем не менее, численность средних истребителей в боевом составе ВВС Индии остается недостаточной. Командование ВВС заявляет, что поставка 36 "Рафалей" не сможет компенсировать убыль устаревших самолетов в данной категории на фоне угроз со стороны Пакистана и Китая.

Как подтвердил Jane's высокопоставленный представитель ВВС Индии, для увеличения боеспособности ВВС необходимы дополнительные средние истребители.