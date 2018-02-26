В России разрабатывают проект нового авианосца для Военно-морского флота
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Авианосец "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
ЦАМТО, 26 февраля. В России разрабатывают проект нового авианосца для Военно-морского флота, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на программу "Военная приемка" на канале "Звезда".
По предварительным расчетам, длина нового корабля составит 330 м, ширина – 40 м. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов, а также принимать самолеты ДРЛОиУ.
Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а полетная палуба будет в два раза больше, чем у "Адмирала Кузнецова", который пока остается единственным авианесущим кораблем в российском флоте.
Отмечается, что разработкой авианосца занимается Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2027 годы, передает "РИА Новости".
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26.02.2018
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