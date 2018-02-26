

Авианосец "Адмирал Кузнецов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Авианосец "Адмирал Кузнецов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 26 февраля. В России разрабатывают проект нового авианосца для Военно-морского флота, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на программу "Военная приемка" на канале "Звезда".

По предварительным расчетам, длина нового корабля составит 330 м, ширина – 40 м. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов, а также принимать самолеты ДРЛОиУ.

Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а полетная палуба будет в два раза больше, чем у "Адмирала Кузнецова", который пока остается единственным авианесущим кораблем в российском флоте.

Отмечается, что разработкой авианосца занимается Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2027 годы, передает "РИА Новости".