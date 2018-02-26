Дмитрий Рогозин: президент России Владимир Путин подписал госпрограмму вооружения



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 26 февраля. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что новая госпрограмма вооружения на период 2018-2027 гг. уже подписана.

"Да, документ подписан президентом", – сказал он, отвечая на вопрос корр. газеты "Коммерсант".

Д.Рогозин отметил, что кардинальным отличием новой госпрограммы от существующей является то, что в последние месяцы проект ГПВ корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. По его словам, была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях. Всего, по словам Д.Рогозина, было задействовано более 200 типов вооружений и техники.