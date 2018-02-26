В Севастополь из трехмесячного похода вернулось гидрографическое судно "Донузлав"



гидрографическое судно Черноморского флота «Донузлав».

Источник: МО РФ гидрографическое судно Черноморского флота «Донузлав».Источник: МО РФ

ЦАМТО, 26 февраля. В Севастополь после длительного похода 25 февраля вернулось гидрографическое судно Черноморского флота "Донузлав".

Торжественная церемония встречи прошла с участием руководства гидрографической службы флота, ветеранов Военно-морского флота и духовенства.

В течение трех месяцев экспедиция на борту судна выполняла комплексные океанографические исследования в Черном, Средиземном и Красном морях, а также в Аденском заливе Индийского океана. Специалисты осуществили необходимые замеры глубин и комплекс различных гидрометеорологических исследований.

В общей сложности экипаж судна провел в походе более 100 суток.

Данный поход является плановым, аналогичные задачи экипаж выполнял в 2016 году, сообщает пресс-служба Южного военного округа.