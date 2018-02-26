В Севастополь из трехмесячного похода вернулось гидрографическое судно "Донузлав"
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гидрографическое судно Черноморского флота «Донузлав».
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 26 февраля. В Севастополь после длительного похода 25 февраля вернулось гидрографическое судно Черноморского флота "Донузлав".
Торжественная церемония встречи прошла с участием руководства гидрографической службы флота, ветеранов Военно-морского флота и духовенства.
В течение трех месяцев экспедиция на борту судна выполняла комплексные океанографические исследования в Черном, Средиземном и Красном морях, а также в Аденском заливе Индийского океана. Специалисты осуществили необходимые замеры глубин и комплекс различных гидрометеорологических исследований.
В общей сложности экипаж судна провел в походе более 100 суток.
Данный поход является плановым, аналогичные задачи экипаж выполнял в 2016 году, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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26.02.2018
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