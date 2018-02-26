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На полигоне РВВДКУ "Сельцы" завершается строительство не имеющего аналогов стрелкового комплекса

27.02.2018 ЦАМТО 77 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 26 февраля. На полигоне гвардейского Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф.Маргелова завершается строительство не имеющего аналогов многофункционального стрелкового комплекса.

Современный строящийся в учебном центре РВВДКУ "Сельцы" стрелковый комплекс будет иметь две стометровых боевых галереи, позволяющих вести стрельбу из всех видов стрелкового оружия.

Особенность галерей будет заключаться в том, что они позволят преподавателям смоделировать для обучаемых любую учебно-боевую ситуацию в 3D формате.

В ходе обучения курсанты смогут вести огонь боевыми патронами по специальным мишеням-экранам. При этом отверстия от пуль на мишенях будут затягиваться, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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