На полигоне РВВДКУ "Сельцы" завершается строительство не имеющего аналогов стрелкового комплекса
|
|
Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 26 февраля. На полигоне гвардейского Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф.Маргелова завершается строительство не имеющего аналогов многофункционального стрелкового комплекса.
Современный строящийся в учебном центре РВВДКУ "Сельцы" стрелковый комплекс будет иметь две стометровых боевых галереи, позволяющих вести стрельбу из всех видов стрелкового оружия.
Особенность галерей будет заключаться в том, что они позволят преподавателям смоделировать для обучаемых любую учебно-боевую ситуацию в 3D формате.
В ходе обучения курсанты смогут вести огонь боевыми патронами по специальным мишеням-экранам. При этом отверстия от пуль на мишенях будут затягиваться, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2018 Боевой челнок, «Белый лебедь» и стальной гигант: как уникальные военные проекты изменили мир
27.02.2018 Северный флот получил два катера типа БК-16
27.02.2018 Минобороны внедрило в войска новые типы мишеней на основе опыта в Сирии
27.02.2018 Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
27.02.2018 Более 3,6 тыс. объектов военной инфраструктуры планируется построить в 2018 году
27.02.2018 Интенсивность боевой подготовки войск в 2017 году повысилась на 15%
27.02.2018 РФ предлагает создать международную комиссию под эгидой ООН для оценки ситуации в Ракке
27.02.2018 Более 1,4 тыс. военных химиков задействованы в учениях под Самарой