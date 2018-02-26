В Грозном состоялась рабочая презентация нового автомобиля класса "багги" для военных



Боевая машина спецназа "Чаборз М-6".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив Боевая машина спецназа "Чаборз М-6".Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

ЦАМТО, 26 февраля. Рабочая презентация автомобиля "Чаборз М-6" класса "багги", предназначенного для использования армией и силовыми структурами, состоялась 24 февраля в Грозном, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Р.Кадырова, "машина разработана специалистами Российского университета спецназа (РУС) под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ РФ) по ЧР Даниила Мартынова с использованием исключительно российских комплектующих. Основные ее качества: многофункциональность, высокая проходимость, надежность".

"В зависимости от поставленных задач "Чаборз М-6" можно будет переоборудовать в различные варианты – грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный. Конструкторы представят несколько версий двигателей и коробок передач, что имеет большое значение для адаптивности модели к климатическим условиям и конкурентным целям", – отметил глава Чечни.

По словам Р.Кадырова, машина превосходит израильских и американских конкурентов по цене, проходимости и скорости движения.

Шестиместный багги "Чаборз М-6" впервые представили на форуме "Армия-2017". Трехместная модель "Чаборз М-3" производится серийно с марта 2017 года, передает "РИА Новости".