Группировку ВКС РФ в Хмеймиме пополнили еще два Су-57, утверждают арабские СМИ
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 26 февраля. Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим, теперь там находятся четыре таких самолета. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 24 февраля издание Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ.
Ранее, 22 февраля, СМИ со ссылкой на социальные сети сообщили о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. Официального подтверждения этой информации нет, отмечает агентство.
Су-57 (ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщил ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.
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26.02.2018
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