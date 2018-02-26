Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Группировку ВКС РФ в Хмеймиме пополнили еще два Су-57, утверждают арабские СМИ

27.02.2018 ЦАМТО 62 0
0
Понравилась новость?
 +1
Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 26 февраля. Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим, теперь там находятся четыре таких самолета. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 24 февраля издание Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ.

Ранее, 22 февраля, СМИ со ссылкой на социальные сети сообщили о приземлении в Хмеймиме двух Су-57. Официального подтверждения этой информации нет, отмечает агентство.

Су-57 (ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщил ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 01:55
  • 6
Су-57 проходит проверку сирийским небом
  • 27.02 01:43
  • 1
Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс
  • 27.02 01:24
  • 1
Северный флот получил два катера типа БК-16
  • 26.02 23:00
  • 6339
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 22:57
  • 49
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 22:53
  • 4
Шоковая терапия для Запада
  • 26.02 22:12
  • 70
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 26.02 21:30
  • 2
"Статус-6": что говорит Россия о своей ядерной торпеде на 100 мегатонн
  • 26.02 20:26
  • 7
Индия намерена отказаться от проведения тендера на однодвигательные истребители и начать MMRCA-2
  • 26.02 20:15
  • 1
Перспективный российский скоростной вертолет может получить беспилотную версию
  • 26.02 19:48
  • 2
Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
  • 26.02 19:38
  • 1
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле "Протона" и "Ангары"
  • 26.02 19:31
  • 6
Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук
  • 26.02 19:24
  • 1
Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей
  • 26.02 19:13
  • 65
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
другие обсуждаемые темы