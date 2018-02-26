На Южном Урале сформирована первая в ЦВО эскадрилья Су-34
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Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 26 февраля. Первая в Центральном военном округе эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 сформирована на Южном Урале.
Подразделение, в котором увеличена численность технического состава, вошло в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области.
В настоящее время экипажи проходят летную практику на новых самолетах в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. Их возвращение на авиабазу запланировано до середины 2018 года.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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26.02.2018
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