Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс



Самолет Т-50 во время показательных выступлений на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.

Источник: © РИА Новости, Максим Блинов Самолет Т-50 во время показательных выступлений на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.Источник: © РИА Новости, Максим Блинов

Поздно вечером 21 февраля 2018 года в социальных сетях появилась фотография, на которой якобы видны два российских истребителя пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации или ПАК-ФА) в небе над авиабазой Хмеймим на Западе Сирии.

Хотя эту фотографию нельзя назвать четкой, и определить по ней конкретное местоположение тоже невозможно, к утру 22 февраля в той же социальной сети появились два видеоролика, демонстрирующих практически ту же сцену: пара Су-57 в сопровождении перехватчика Су-35. Подлинность фотографии и видеороликов до сих пор остается под вопросом.

Два опытных образца самолета Т-50 (Су-57) на стоянке на авиабазе Хмеймим в Сирии. Снимок cделан 23.02.2018 коммерческим спутником EROS-B компании ImageSat International.

Но если Су-57 действительно оказались в Сирии, интересно будет понаблюдать, как именно Кремль представит их переброску. В ноябре 2017 года, спустя два года после начала российской военной кампании в Сирии, президент России Владимир Путин приказал вывести из этой страны большую часть своего военного контингента.

Несмотря на приказ Путина, в Сирию прибыли два Су-57, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, четыре штурмовика Су-25 и четыре истребителя Су-35. Эти самолеты были переброшены в Сирию спустя несколько недель интенсивных авиаударов, совершаемых российскими самолетами по участкам, контролируемым повстанцами в Идлибе и Восточной Гуте.

Другими словами, переброска Су-57 в Сирию может оказаться очередным подтверждением того, что приказ Путина о выводе войск был ложью.

В любом случае присутствие этих истребителей в Сирии поднимает ряд вопросов.

В процессе реализации программы по разработке Т-50 было несколько задержек, случившихся после первого полета прототипа в 2010 году. Сначала российские чиновники говорили о том, что самолеты этого класса пройдут государственные приемочные испытания в 2013 году и будут приняты на вооружение уже в 2015 году. Но этого не произошло. К 2013 году планы поменялись, и чиновники сообщили, что Т-50 поступят в производство к концу 2016 года.

Для этого Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова разработал для Т-50 семь радаров, три из которых были установлены на прототипы Т-50-3, Т-50-4 и Т-50-5. Все они были в так называемой "урезанной конфигурации", то есть у них была только передняя антенна и не было антенн бокового обзора. Никаких испытаний системы управления огнем Т-50 и никаких испытаний оружия в бою не проводилось.

Напротив, Т-50 преследовали неудачи одна за другой. Большинство из первых пяти прототипов продемонстрировали серьезные конструкторские недоработки, поломки двигателя и проблемы со стеклом в кабине пилота. Индия согласилась помочь с финансированием Т-50, но индийские источники сообщили, что двигатели Т-50 оказались ненадежными, его радар - неэффективным, а ее характеристики "стелс" - недостаточно высокими.

В результате Москва и "Сухой" не смогли уговорить Индию продолжить финансирование этого проекта. Вместо этого Индия обратилась к США с просьбой предоставить ей информацию касательно их истребителя F-35.

В сентябре 2016 года "Сухой" отправил пять имеющихся прототипов Т-50 на базу 929-го государственного летно-испытательного центра Минобороны России в Ахтубинске, чтобы там их смогли испытать военные пилоты. Ходят слухи, что в тот же год один из Т-50 впервые испытал оружие неизвестного типа. Однако никаких официальных подтверждений не подступило. Известно, что прототипы несли только неуправляемые бомбы и ракеты Р-77 на подкрыльных пилонах.

В начале 2017 года "Сухой" начал разработку совершенно нового комплекта бортового оборудования для Т-50. Первоначальная система "Интегрированной модульной авионики боевых комплексов" (ИМА БК) оказалась неэффективной. На завершение процесса разработки ИМА БК потребуется еще несколько лет.

Позже в 2017 году Михаил Погосян, глава "Объединенной авиастроительной корпорации" - консорциума, контролирующего компанию "Сухой" и остальную авиационную промышленность в России - покинул свой пост. Погосян был единственным директором этой корпорации, обладавшим навыками руководства промышленным предприятием. Сказать, что его уход негативно отразился на проекте Т-50, было бы серьезным преуменьшением. В конце 2017 года Министерство обороны России сократило объемы закупки Т-50 всего до 12 самолетов.

И эти 12 самолетов должны будут пройти процесс доработок и испытаний… к 2025 году. Учитывая, что "Сухой" уже собрал 10 из них, производство этих самолетов фактически прекратилось.

Перебрасывая Т-50 в Сирию, Кремль откровенно играет с этими ценными прототипами и жизнями их пилотов. Он уже отправил в зону боевых действий два "малозаметных" истребителя, которые даже с большой натяжкой трудно назвать малозаметными и которые оснащены неполноценными и недоработанными сенсорами, недоработанными системами контроля огня и системами индивидуальной защиты, которым не хватает действующей интегрированной авионики и в которых стоят ненадежные двигатели. Их системы сброса специального оружия так и не были до конца испытаны, если не считать два типа свободно падающих и неуправляемых бомб, и у них нет никакого другого действующего оружия, кроме 30-миллиметровых пушек.

Более того, этими самолетами будут управлять пилоты, которые совершенно не подготовлены к управлению самолетами этого типа и которые не смогут полностью положиться на авионику и другие системы этих самолетов.

Том Купер (Tom Cooper)

The National Interest, США