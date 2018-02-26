"Южмашу" доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов



Проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop.

Источник: David Becker / Getty Images Проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop.Источник: David Becker / Getty Images

Днепровский завод "Южмаш", выпускающий украинско-российские ракеты "Зенит", займется "созданием физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop", сообщается в пресс-релизе предприятия.

Там же отмечается, что проект, направленный на создание основы для развития инновационных транспортных систем на Украине, планируется реализовать в три этапа.

"В течение первого этапа — исследовательского — планируется получить научную оценку относительно необходимых технологий, возможных рисков и потенциала проекта. Второй этап — создание тестовой площадки в городе Днепр при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. Третий этап — промышленное производство", — сообщает "Южмаш".

Второй этап программы планируется запустить уже в 2019 году, а для реализации третьей части проекта ожидается привлечь американскую компанию Virgin Hyperloop One. "Начиная со второго этапа, планируется широкое привлечение частного капитала в форме венчурных инвестиций", — отмечается в пресс-релизе.

Соответствующий меморандум о запуске проекта HypeUA Министерством инфраструктуры Украины подписан с компанией Octagonal, реализующей программу Hyperloop в Мексике. С украинской стороны кроме "Южмаша" в проекте примут участие Национальная академия наук Украины, "Укроборонпром", "Каховский завод электросварочного оборудования" и Украинский институт будущего.

"Корреспондент.net" отмечает, что на строительство инфраструктуры уйдет почти четыре миллиарда долларов. Издание приводит мнение украинских пользователей соцсетей, скептически относящихся к успеху проекта. По подсчетам телеканала "24", километр украинского Hyperloop обойдется в 16-18 миллионов долларов.

Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском, предполагает разработку скоростного транспортного средства, основанного на принципе работы вакуумного поезда. В случае успеха программы это позволит значительно сократить время перемещения между густонаселенными пунктами.