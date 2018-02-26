Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Южмашу" доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов

27.02.2018 Lenta.ru 86 0
0
Понравилась новость?
 0
Hyperloop
Проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop.
Источник: David Becker / Getty Images

Днепровский завод "Южмаш", выпускающий украинско-российские ракеты "Зенит", займется "созданием физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop", сообщается в пресс-релизе предприятия.

Там же отмечается, что проект, направленный на создание основы для развития инновационных транспортных систем на Украине, планируется реализовать в три этапа.

"В течение первого этапа — исследовательского — планируется получить научную оценку относительно необходимых технологий, возможных рисков и потенциала проекта. Второй этап — создание тестовой площадки в городе Днепр при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. Третий этап — промышленное производство", — сообщает "Южмаш".

Второй этап программы планируется запустить уже в 2019 году, а для реализации третьей части проекта ожидается привлечь американскую компанию Virgin Hyperloop One. "Начиная со второго этапа, планируется широкое привлечение частного капитала в форме венчурных инвестиций", — отмечается в пресс-релизе.

Соответствующий меморандум о запуске проекта HypeUA Министерством инфраструктуры Украины подписан с компанией Octagonal, реализующей программу Hyperloop в Мексике. С украинской стороны кроме "Южмаша" в проекте примут участие Национальная академия наук Украины, "Укроборонпром", "Каховский завод электросварочного оборудования" и Украинский институт будущего.

"Корреспондент.net" отмечает, что на строительство инфраструктуры уйдет почти четыре миллиарда долларов. Издание приводит мнение украинских пользователей соцсетей, скептически относящихся к успеху проекта. По подсчетам телеканала "24", километр украинского Hyperloop обойдется в 16-18 миллионов долларов.

Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском, предполагает разработку скоростного транспортного средства, основанного на принципе работы вакуумного поезда. В случае успеха программы это позволит значительно сократить время перемещения между густонаселенными пунктами.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Украина
Продукция
Днепр
Компании
Укроборонпром
Южмаш
Персоны
Илон Маск

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 01:55
  • 6
Су-57 проходит проверку сирийским небом
  • 27.02 01:43
  • 1
Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс
  • 27.02 01:24
  • 1
Северный флот получил два катера типа БК-16
  • 26.02 23:00
  • 6339
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 22:57
  • 49
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 22:53
  • 4
Шоковая терапия для Запада
  • 26.02 22:12
  • 70
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 26.02 21:30
  • 2
"Статус-6": что говорит Россия о своей ядерной торпеде на 100 мегатонн
  • 26.02 20:26
  • 7
Индия намерена отказаться от проведения тендера на однодвигательные истребители и начать MMRCA-2
  • 26.02 20:15
  • 1
Перспективный российский скоростной вертолет может получить беспилотную версию
  • 26.02 19:48
  • 2
Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
  • 26.02 19:38
  • 1
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле "Протона" и "Ангары"
  • 26.02 19:31
  • 6
Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук
  • 26.02 19:24
  • 1
Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей
  • 26.02 19:13
  • 65
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
другие обсуждаемые темы