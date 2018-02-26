"Южмашу" доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов
|
|
Проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop.
Источник: David Becker / Getty Images
Днепровский завод "Южмаш", выпускающий украинско-российские ракеты "Зенит", займется "созданием физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop", сообщается в пресс-релизе предприятия.
Там же отмечается, что проект, направленный на создание основы для развития инновационных транспортных систем на Украине, планируется реализовать в три этапа.
"В течение первого этапа — исследовательского — планируется получить научную оценку относительно необходимых технологий, возможных рисков и потенциала проекта. Второй этап — создание тестовой площадки в городе Днепр при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. Третий этап — промышленное производство", — сообщает "Южмаш".
Второй этап программы планируется запустить уже в 2019 году, а для реализации третьей части проекта ожидается привлечь американскую компанию Virgin Hyperloop One. "Начиная со второго этапа, планируется широкое привлечение частного капитала в форме венчурных инвестиций", — отмечается в пресс-релизе.
Соответствующий меморандум о запуске проекта HypeUA Министерством инфраструктуры Украины подписан с компанией Octagonal, реализующей программу Hyperloop в Мексике. С украинской стороны кроме "Южмаша" в проекте примут участие Национальная академия наук Украины, "Укроборонпром", "Каховский завод электросварочного оборудования" и Украинский институт будущего.
"Корреспондент.net" отмечает, что на строительство инфраструктуры уйдет почти четыре миллиарда долларов. Издание приводит мнение украинских пользователей соцсетей, скептически относящихся к успеху проекта. По подсчетам телеканала "24", километр украинского Hyperloop обойдется в 16-18 миллионов долларов.
Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском, предполагает разработку скоростного транспортного средства, основанного на принципе работы вакуумного поезда. В случае успеха программы это позволит значительно сократить время перемещения между густонаселенными пунктами.
|
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.05.2014 Туманные перспективы сотрудничества
11.03.2014 «Вернуть запуски в США или продолжать финансировать русских»
20.02.2018 SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
12.01.2018 SpaceX попросила Украину о срочной помощи
20.11.2017 Украинская "Лыбидь", скорее всего, так и останется на земле
13.11.2017 США осуществили очередной запуск РН Antares украинского производства
06.10.2017 Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
15.08.2017 Ракеты Кима летят на украинских двигателях