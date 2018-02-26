Имитация полета на Марс в США прервана из-за инцидента в изоляционном комплексе

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Источник: NASA Марс.Источник: NASA

Научный руководитель серии экспериментов по имитации условий полета на Марс Ким Бинстед заявила, что участники эксперимента не пострадали

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Шестой эксперимент по имитации условий полета на Марс был прерван на прошлой неделе в США в связи с инцидентом, происшедшим в изоляционном комплексе, где находились участники данного исследования. Об этом сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС научный руководитель американской серии экспериментов по имитации условий полета на Марс Ким Бинстед.

"В комплексе имело место происшествие, но все [участники эксперимента] в порядке. Боюсь, это все, что я пока могу сказать. Дополнительную информацию мы предоставим в следующие несколько дней", - сказала Бинстед, которая является профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта. На вопросы о том, когда планируется возобновить эксперимент и будут ли в нем задействованы нынешние участники, она ответила: "Еще предстоит определить".

Интернациональный "экипаж"

Эксперимент стартовал 15 февраля на острове Гавайи. Организовал его, как и предыдущие такие исследования, Университет штата Гавайи, а профинансировало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В состав "экипажа" вошли двое мужчин (уроженцы Республики Корея и Шотландии, являющиеся по профессии один преподавателем экономики в Университете штата Техас, а второй астрофизиком), а также две женщины (гражданки Австралии и Словакии, популяризатор науки и астробиолог). Их поместили в специальный комплекс на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты, в котором участники эксперимента должны были провести практически в полной изоляции от внешнего мира восемь месяцев.

Однако 19 февраля эксперимент был приостановлен в связи с тем, что одного из его участников срочно доставили в местный госпиталь на несколько часов под наблюдение врачей. Остальные участники эксперимента, в соответствии с правилами, покинули комплекс. "Миссия будет оставаться приостановленной, пока не завершатся инспекция комплекса и расследование", - отметили при этом организаторы эксперимента.

На участие в нем, как рассказывала ранее корреспонденту ТАСС Бинстед, претендовал и ряд граждан России. "Я, увы, не могу разглашать детали, касающиеся процесса отбора. Могу лишь сказать, что мы были счастливы видеть нескольких россиян в числе высококвалифицированных претендентов на участие в новом эксперименте", - заявляла Бинстед.

Эксперты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что изоляционные эксперименты, идущие на Мауна-Лоа, помогут подготовить первый полет человека на Марс, который США надеются осуществить в 2030-е годы. Ученые решают за счет этой серии изысканий медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники экспериментов на Гавайях реализуют достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следят за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

Жилищем участников эксперимента является двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря на вулкане, который в последний раз извергался в 1984 году. Оно имеет форму купола высотой 7 метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и не герметичным.

Наружу - лишь в скафандрах

Наружу затворники выходят, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них нет. Питаются они исключительно "космической" - замороженной, сублимированной и консервированной - пищей. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществляется с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Прежние эксперименты

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше, четвертая - целый год.

Бинстед в интервью корреспонденту ТАСС в марте минувшего года не скрывала, что участники добровольного заточения, имитирующие полет на Красную планету, проходят тяжелейшее психологическое испытание. "Если говорить об экипажах в целом, то неизбежно случается какого-то рода конфликт, межличностный конфликт, - поведала ученый. - Упирается все в самые разные причины".

"Когда я рассуждаю о конфликте в экипаже, я всегда думаю о первой строчке в "Анне Карениной" - о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Источник конфликта в этих "полетах" действительно всякий раз немножко другой. Чрезвычайно сложно предсказать, в чем он будет заключаться. Но те случаи, когда участники эксперимента ладят между собой и хорошо работают, (всегда) очень похожи (друг на друга)", - подчеркнула эксперт.

Самым длительным из всех подобных экспериментов по имитации полета на Красную планету считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) при участии Европейского космического агентства.