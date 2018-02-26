Макет первого искусственного спутника Земли вернули на ВДНХ



Источник: © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Источник: © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Копию летательного аппарата выставят в павильоне "Космос", который сейчас готовится к открытию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Копию первого искусственного спутника Земли "Спутник-1" установили в павильоне "Космос" на ВДНХ. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первый макет спутника появился на ВДНХ в год его запуска на орбиту в 1957 году. Спустя десять лет он был утерян. Новый макет сделан в Самаре, по габаритам и весу он повторяет "Спутник-1".

"Копию искусственного спутника Земли решили воссоздать и вернуть на ВДНХ при подготовке экспозиции крупнейшего аэрокосмического музея страны - центра "Космонавтика и авиация", который будет располагаться в павильоне "Космос", - сообщается на портале со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Павильон ВДНХ "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах, а в 2016 году были проведены первоочередные противоаварийные работы. Как ожидается, он откроется для посетителей после реконструкции в марте нынешнего года

В павильоне планируется открыть центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. В музее представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.