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РФ заместила продукцию из стран ЕС и НАТО в 200 образцах вооружений и техники

27.02.2018 ТАСС 114 0
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Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, благодаря этому в 2017 году не произошло ни одного срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия заместила отечественными аналогами комплектующие из стран Евросоюза и НАТО почти в 200 образцах вооружений и военной техники, украинскую продукцию - примерно в 100 образцах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС - образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше - около 200", - сказал он.

По словам Рогозина, в 2017 году не было ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих, поскольку все они были заменены разработанными российскими аналогами.

В сентябре 2017 года на заседании Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить технологическую независимость перспективных оборонных разработок от иностранных комплектующих. "Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка перспективных образцов вооружений и военной техники, которые определят боевую мощь российской армии", - сказал тогда Путин, отметив, что план по импортозамещению зарубежных узлов и компонентов военного назначения реализуется в течение трех лет.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Гособоронзаказ
Евросоюз

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