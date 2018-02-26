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На Нижегородском машиностроительном заводе начали производить зенитные системы С-500

27.02.2018 ТАСС 110 0
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Владимир Путин
Владимир Путин посещает Нижегородский завод 70-летия Победы.
Источник: kremlin.ru

Их поставки в войска начнутся в 2020 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Производство зенитных ракетных систем С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"По решению [президента РФ] Владимира Путина концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода - в Кирове и Нижнем Новгороде. Так вот, на Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем - это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу", - сказал Рогозин.

Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

Строительство "Завода 70-летия Победы" в Нижнем Новгороде и завода по производству компонентов для ЗРС С-400 и С-500 в Кирове концерн "Алмаз-Антей" вел с 2012 года.
26.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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