Рогозин: портфель экспортных заказов российского ОПК составляет $50 млрд
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-премьер РФ также рассказал о непрерывном росте этих показателей в течение последних пяти лет
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общий объем экспортных заказов российской оборонной промышленности достиг $50 млрд. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.
"Сейчас портфель экспортных заказов отечественной оборонки находится на уровне $50 млрд, объем экспорта на протяжении последних пяти лет постоянно растет", - сказал Рогозин.
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26.02.2018
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