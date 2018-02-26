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Рогозин: портфель экспортных заказов российского ОПК составляет $50 млрд

27.02.2018 ТАСС 94 0
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вице-премьер РФ также рассказал о непрерывном росте этих показателей в течение последних пяти лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общий объем экспортных заказов российской оборонной промышленности достиг $50 млрд. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Сейчас портфель экспортных заказов отечественной оборонки находится на уровне $50 млрд, объем экспорта на протяжении последних пяти лет постоянно растет", - сказал Рогозин.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий

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