На Ставрополье мотострелки уничтожили самолет "противника"
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия Тунгуска-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Дежурные силы ПВО мотострелкового соединения Южного военного округа в Ставропольском крае провели тренировку по уничтожению самолета условного противника из ракетных комплексов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В качестве учебной воздушной цели был использован штурмовик Су-25СМ 4-й армии ВВС и ПВО округа, взлетевший с аэродрома в Ставропольском крае.
В момент проникновения самолета в контролируемое воздушное пространство участники тренировки были приведены в повышенную боевую готовность и своевременно обнаружили скоростную воздушную цель с помощью радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 километров и удалении до 300 километров.
"После определения характеристик и принадлежности объекта зенитчики осуществили электронные пуски и стрельбу по цели из зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска-М", - сказал Астафьев.
Боевая работа дежурных сил фиксировалась техническими средствами. После окончания тренировки все собранные данные, в том числе координаты перемещения цели, были переданы в штаб для определения оценки действий расчетов.
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26.02.2018
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