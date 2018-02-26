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Рогозин рассказал о темпах замещения западных образцов вооружения

27.02.2018 РИА Новости 99 0
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Около 300 образцов вооружения НАТО, ЕС и Украины были замещены РФ с 2014 года, сообщил в интервью газете "Коммерсант" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Масштабная программа импортозамещения стартовала в ОПК РФ в 2014 году после введения санкций Запада и разрыва отношений с украинской "оборонкой". Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что госкорпорация планирует завершить мероприятия по импортозамещению украинской продукции в 2018 году, а продукции из стран НАТО и Евросоюза - к 2020 году.

"Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС - образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше - около 200. В 2017 году ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих не было, все эти комплектующие были заменены разработанными российскими аналогами", - сказал он.

Как отметил Рогозин, в процессе изготовления вооружения и техники из отечественных материалов не стоит задачи просто скопировать иностранную продукцию.

"Нам нужно было повторить функцию: Украина поставляла нам продукцию советского образца, а нам нужно было сделать новые и более качественные изделия, но подходящие под системы уже разработанных моделей. Вот Украина заявила, что не будет поставлять двигатели Д-436 для самолета Ан-148, ну и что дальше? Мы не собираемся воссоздавать двигатель, созданный в СССР в середине 80-х годов прошлого века", - добавил Рогозин.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-148
Д-436
Персоны
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
NATO
Гособоронзаказ
Евросоюз

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