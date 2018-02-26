Путин утвердил госпрограмму вооружения, сообщил Рогозин
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Танк Т-14 Армата. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что госпрограмма вооружения уже подписана.
Нынешний год станет первым годом реализации новой государственной программы вооружений на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.
"Да, документ подписан президентом", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос.
Рогозин отметил, что колоссальным отличием новой программы от существующей является то, что в последние месяцы проект ГПВ корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. По его словам, была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего, по словам Рогозина, было задействовано более 200 типов вооружений и техники.
"Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения - все это есть в новой ГПВ. Высокоточные боеприпасы. При этом нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции "глобального удара", на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. На все это у нас будет достойный ответ, поверьте", - добавил Рогозин.
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26.02.2018
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